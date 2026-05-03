बिर्याणी खाल्ल्यानंतर चुकूनही खाऊ नका 'या' गोष्टी!

Aarti Badade
बिर्याणी हा पचायला जड आणि मसालेदार पदार्थ असल्याने, त्यानंतर काही चुकीचे पदार्थ खाल्ल्यास शरीरावर विषासारखा परिणाम होऊ शकतो.
बिर्याणीतील तेलावर थंड पाणी प्यायल्याने ते पोटात थिजते, ज्यामुळे पचन मंदावून अपचन आणि पित्ताचा त्रास वाढतो.
बिर्याणी आणि फळे पचण्याचा वेग वेगवेगळा असतो; त्यामुळे बिर्याणीनंतर लगेच फळे खाल्ल्यास अन्नातून विषबाधा होण्याचा धोका असतो.
मांसाहार आणि दूध हे विरुद्ध अन्न आहेत; बिर्याणीनंतर लगेच दूध किंवा मिठाई खाल्ल्यास त्वचेचे विकार किंवा पचनाच्या समस्या उद्भवू शकतात.
चहामधील टॅनिनमुळे बिर्याणीतील प्रथिनांचे शोषण थांबते, ज्यामुळे शरीराला पोषण मिळत नाही आणि ॲसिडिटी वाढते.
बिर्याणी आणि इतर कोणत्याही पदार्थांच्या सेवनामध्ये किमान ३० ते ६० मिनिटांचे अंतर ठेवणे आरोग्यासाठी आवश्यक आहे.
बिर्याणी खाल्ल्यानंतर मळमळणे किंवा पोटात तीव्र कळा येत असल्यास, ते फूड पॉयझनिंगचे संकेत असू शकतात; अशा वेळी त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
