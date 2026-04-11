वास्तुशास्त्र! बाथरुममध्ये ठेवलेल्या 'या' गोष्टीमुळे वाढू शकते आर्थिक संकट

Aarti Badade

बाथरुमचे वास्तूतील महत्त्व

वास्तूशास्त्रानुसार घराच्या इतर कोपऱ्यांइतकेच बाथरुमलाही महत्त्व आहे; तिथे ठेवलेल्या वस्तूंचा थेट परिणाम तुमच्या आर्थिक स्थितीवर होत असतो.

रिकामी बादली ठेवणे टाळा

अनेकजण आंघोळीनंतर बादली रिकामी ठेवतात, पण वास्तूशास्त्रानुसार असे करणे अशुभ मानले जाते आणि यामुळे घरात गरिबी येऊ शकते.

बादलीत नेहमी पाणी ठेवा

बाथरुममधील बादलीत नेहमी थोडे पाणी भरून ठेवावे; रिकामी बादली आर्थिक अडथळ्यांचे प्रतीक असते, तर भरलेली बादली धनलाभाचे संकेत देते.

निळ्या रंगाची बादली ठरेल शुभ

वास्तूशास्त्रानुसार बाथरुममध्ये निळ्या रंगाची बादली वापरणे अत्यंत शुभ मानले जाते, कारण निळा रंग समृद्धी आणि शांतीचे प्रतीक आहे.

शनी आणि राहू दोषावर उपाय

ज्या व्यक्तींना शनी किंवा राहू दोषाचा त्रास आहे, त्यांनी बाथरुममध्ये नेहमी निळी बादली आणि निळा मग वापरावा; यामुळे ग्रहांचा अशुभ प्रभाव कमी होतो.

निळ्या टाईल्सचा वापर करा

जर तुम्हाला आर्थिक ताकद आणि संपत्ती मिळवायची असेल, तर बाथरुममध्ये निळ्या रंगाच्या टाईल्स बसवण्याचा सल्ला दिला जातो.

सकारात्मक बदल

बाथरुम नेहमी स्वच्छ ठेवणे आणि बादली संदर्भातील या छोट्या टिप्स पाळल्यास घरात सकारात्मक ऊर्जा टिकून राहते आणि पैशाचा ओघ वाढतो.

डिस्क्लेमर :

सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.

अलार्म नसतानाही जुन्या काळातील लोक वेळेवर कसे उठायचे?

old People Woke Up Without Alarms

|

Sakal

येथे क्लिक करा