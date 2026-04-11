वास्तुशास्त्र! बाथरुममध्ये ठेवलेल्या 'या' गोष्टीमुळे वाढू शकते आर्थिक संकट

Aarti Badade
वास्तूशास्त्रानुसार घराच्या इतर कोपऱ्यांइतकेच बाथरुमलाही महत्त्व आहे; तिथे ठेवलेल्या वस्तूंचा थेट परिणाम तुमच्या आर्थिक स्थितीवर होत असतो.
अनेकजण आंघोळीनंतर बादली रिकामी ठेवतात, पण वास्तूशास्त्रानुसार असे करणे अशुभ मानले जाते आणि यामुळे घरात गरिबी येऊ शकते.
बाथरुममधील बादलीत नेहमी थोडे पाणी भरून ठेवावे; रिकामी बादली आर्थिक अडथळ्यांचे प्रतीक असते, तर भरलेली बादली धनलाभाचे संकेत देते.
वास्तूशास्त्रानुसार बाथरुममध्ये निळ्या रंगाची बादली वापरणे अत्यंत शुभ मानले जाते, कारण निळा रंग समृद्धी आणि शांतीचे प्रतीक आहे.
ज्या व्यक्तींना शनी किंवा राहू दोषाचा त्रास आहे, त्यांनी बाथरुममध्ये नेहमी निळी बादली आणि निळा मग वापरावा; यामुळे ग्रहांचा अशुभ प्रभाव कमी होतो.
जर तुम्हाला आर्थिक ताकद आणि संपत्ती मिळवायची असेल, तर बाथरुममध्ये निळ्या रंगाच्या टाईल्स बसवण्याचा सल्ला दिला जातो.
बाथरुम नेहमी स्वच्छ ठेवणे आणि बादली संदर्भातील या छोट्या टिप्स पाळल्यास घरात सकारात्मक ऊर्जा टिकून राहते आणि पैशाचा ओघ वाढतो.
सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.
old People Woke Up Without Alarms
Sakal