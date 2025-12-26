Property Purchase Safety: घरखरेदीत फसवणूक टाळण्यासाठी तपासा 'ही' महत्त्वाची कागदपत्रे..

सकाळ डिजिटल टीम

मालकी हक्काचा पुरावा

मालमत्तेचा मूळ आणि सर्वात महत्त्वाचा कायदेशीर दस्तऐवज. यावरून खरा मालक कोण आहे हे स्पष्ट होते.

Title Deed

विक्री करार

मालकी हक्क विक्रेत्याकडून खरेदीदाराकडे अधिकृतरीत्या हस्तांतरित करणारा दस्तऐवज.

Sale Deed

भार प्रमाणपत्र

मालमत्तेवर कोणतेही कर्ज, तारण किंवा कायदेशीर बोजा नाही याची खात्री देते.

Encumbrance Certificate – EC

भोगवटा प्रमाणपत्र

घर राहण्यायोग्य असल्याचे स्थानिक प्राधिकरणाकडून दिलेले प्रमाणपत्र.

Occupancy Certificate – OC

पूर्णत्व प्रमाणपत्र

बांधकाम मंजूर आराखड्यानुसार पूर्ण झाल्याचे अधिकृत प्रमाण.

(Completion Certificate – CC

मंजूर बांधकाम आराखडा

महानगरपालिका/स्थानिक प्राधिकरणाने मंजूर केलेला बांधकाम नकाशा.

Approved Building Plan

नोंदणी प्रमाणपत्र

नवीन प्रकल्पांसाठी अनिवार्य; प्रकल्प कायदेशीर असल्याची खात्री देते.

RERA

खत प्रमाणपत्र

मालमत्तेची नोंद व कर आकारणीसाठी आवश्यक कागदपत्र..

Khata Certificate

ना हरकत प्रमाणपत्रे

पाणी, वीज, अग्निशमन दल इत्यादी विभागांची परवानगी.

NOCs

मालमत्ता कर पावत्या (Property Tax Receipts)

घरावरील कर नियमित भरला असल्याचा पुरावा.

Property Tax Receipts

विक्रेत्याची ओळखपत्रे

PAN, आधार कार्ड व पत्त्याचा पुरावा तपासणे महत्त्वाचे.

Seller's ID cards

सोसायटी कागदपत्रे (Society Documents)

सोसायटीचे NOC, शेअर सर्टिफिकेट (फ्लॅटसाठी आवश्यक)

Society Documents

