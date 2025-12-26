Property Purchase Safety: घरखरेदीत फसवणूक टाळण्यासाठी तपासा 'ही' महत्त्वाची कागदपत्रे..

सकाळ डिजिटल टीम
मालमत्तेचा मूळ आणि सर्वात महत्त्वाचा कायदेशीर दस्तऐवज. यावरून खरा मालक कोण आहे हे स्पष्ट होते.
Title Deed
मालकी हक्क विक्रेत्याकडून खरेदीदाराकडे अधिकृतरीत्या हस्तांतरित करणारा दस्तऐवज.
Sale Deed
मालमत्तेवर कोणतेही कर्ज, तारण किंवा कायदेशीर बोजा नाही याची खात्री देते.
Encumbrance Certificate – EC
घर राहण्यायोग्य असल्याचे स्थानिक प्राधिकरणाकडून दिलेले प्रमाणपत्र.
Occupancy Certificate – OC
बांधकाम मंजूर आराखड्यानुसार पूर्ण झाल्याचे अधिकृत प्रमाण.
(Completion Certificate – CC
महानगरपालिका/स्थानिक प्राधिकरणाने मंजूर केलेला बांधकाम नकाशा.
Approved Building Plan
नवीन प्रकल्पांसाठी अनिवार्य; प्रकल्प कायदेशीर असल्याची खात्री देते.
RERA
मालमत्तेची नोंद व कर आकारणीसाठी आवश्यक कागदपत्र..
Khata Certificate
पाणी, वीज, अग्निशमन दल इत्यादी विभागांची परवानगी.
NOCs
घरावरील कर नियमित भरला असल्याचा पुरावा.
Property Tax Receipts
PAN, आधार कार्ड व पत्त्याचा पुरावा तपासणे महत्त्वाचे.
Seller's ID cards
सोसायटीचे NOC, शेअर सर्टिफिकेट (फ्लॅटसाठी आवश्यक)
Society Documents
