Health Benefits of Quitting Sugar: साखर खाणे बंद केल्याचे आरोग्यदायी फायदे?

साखर टाळल्याने अनावश्यक कॅलरी कमी होतात, शरीरातील चरबी घटते आणि वजन कमी होण्यास मदत होते.
Health Benefits of Quitting Sugar
साखरेमुळे होणारी सूज व जळजळ कमी होते, मुरुम (acne) कमी होतात आणि त्वचा तरुण दिसते.
ग्लुकोज नियंत्रणात राहिल्याने इन्सुलिन प्रतिकार कमी होतो आणि मधुमेहाचा धोका घटतो.
फॅटी लिव्हरचा धोका कमी होतो आणि यकृत अधिक कार्यक्षम राहते.
साखर कमी केल्याने हृदयविकार व स्ट्रोकचा धोका कमी होतो.
मूड स्विंग्स, चिडचिडेपणा कमी होतो आणि लक्ष केंद्रित करण्याची क्षमता वाढते.
कॅव्हिटी, दात किडणे आणि तोंडातील जंतुसंसर्गाचा धोका कमी होतो.
हळूहळू गोड खाण्याची इच्छा कमी होते आणि आत्मसंयम वाढतो.
शरीर हलके वाटते, सूज कमी होते आणि दीर्घकालीन आरोग्यास फायदा होतो.
