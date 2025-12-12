फाउंडेशन खरेदी करतांना अजिबात करु नका 'या' 5 चुका

फाउंडेशन अंडरटोनची ओळख

सुरुवातीला आपल्या अंडरटोनची ओळख करा. तुम्ही मनगटाच्या शिरा पाहून हे ओळखू शकता.

जॉलाइनवर टेस्ट

फाउंडेशन नेहमी जॉलाइनवर टेस्ट करा. हातावर किंवा मनगटावर टेस्ट करु नका. जॉ लाइन आणि मानेशी सर्वाधिक मॅच मिळते.

नॅचरल डेलाइट

दुकानातील लाइटींग चुकीचा रंग दाखवतो. नेहमी नॅचरल डेलाइट मध्ये फाउंडेशन तपासावे.

३ शेड निवडा

आपल्या रंगाच्या जवळचे ३ शेड निवडा आणि जॉलाइनवर स्वाइप करा.

फाउंडेशन

अनेक फाउंडेशन लावल्यानंतर डार्क होतात. यामुळे २० मिनिटानंतरचा रंग बघावा.

मानेशी मॅच

फाउंडेशन शेड नेहमी मानेशी मॅच झाला पाहिजे. तरच मेकअप नॅचरल दिसतो.

स्किन टाइप

आपला स्किन टाइप ओळखवा. त्वचा कोरडी, तेलकट किंवा मिक्स असेल तर त्यानुसार फाउंडेशन खरेदी करावे.

दोन शेड

हिवाळ्यात त्वचा उजळ, उन्हाळ्यात त्वचा टॅन होऊ शकते. यामुळे दोन शेड खरेदी करावे.

ऑनलाइन खरेदी टाळा

फाउंडेशन चुकूनही ऑनलाइन खरेदी करु नका. दुकानात जाऊन ब्रँडचे खरेदी करणे फायदेशीर ठरेल.

