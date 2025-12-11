आर्टिफिशिअल दागिने दिसतील अगदी नव्यासारखे! या घरगुती ट्रिकने करा स्वच्छ

Puja Bonkile

आर्टिफिशिअल दागिने

आजकाल अनेक लोक आर्टिफिशिअल दागिने वापरतात.

खराब दागिने

आजकाल लोक आर्टिफिशिअल दागिने काळे पडले की फेकून देतात.

चमक कशी वाढवायची

जर तुम्हाला आर्टिफिशिअल दागिन्यांची चमक टिकवून ठेवायची असेल तर पुढील टिप्स वापरू शकता.

मीठ आणि व्हिनेगर वापरा

आर्टिफिशिअल दागिने स्वच्छ करण्यासाठी मीठ आणि व्हिनेगर वापरु शकता. दागिने नव्यासारखे चमकतील.

Salt | sakal

कोमट पाणी आणि बेकिंग सोडा

तुम्ही काळे पडलेले आर्टिफिशिअल दागिने कोमट पाणी आणि बेकिंग सोड्याच्या मिश्रणात टाकून स्वच्छ करु शकता.

Baking soda Scurb

|

sakal

टूथपेस्ट

तुम्ही टूथपेस्टचा वापर करुन दागिन्यांची चमक वाढवू शकता.

toothpaste

हळदीचे पाणी

हळदीचे पाणी वापरुन दागिन्यांची चमक वाढवू शकता.

साबणाचे पाणी

तसेच साबणाचे पाणी देखील दागिने स्वच्छ करण्यास मदत करतात.

