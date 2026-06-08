पावसाळ्यात 'हे' ७ पदार्थ खाण्याची चूक कराल तर डायरेक्ट हॉस्पिटल गाठाल

Anushka Tapshalkar

पावसाळ्यात खाण्यापिण्याची काळजी

या ऋतूमध्ये आर्द्रता, दूषित पाणी आणि जंतूंची वाढ यामुळे अन्नातून होणाऱ्या संसर्गाचा धोका वाढतो. काही पदार्थ टाळणे आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते.

Monsoon Diet Care

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चाट आणि स्ट्रीट फूड टाळा

पाणीपुरी, भेळ, चाट किंवा रस्त्यावरील भजी यामध्ये दूषित पाणी व अस्वच्छतेमुळे टायफॉइड, जुलाब आणि पोटाचे संसर्ग होऊ शकतात.

Street Food

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कापलेली फळे खरेदी करून खाऊ नका

बाहेर विकली जाणारी आधीच कापलेली फळे लवकर खराब होतात. त्यावर जिवाणू वाढण्याची शक्यता अधिक असते.

Cut Fruits

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कच्चे सॅलड, न शिजवलेल्या भाज्या

पुरेशी स्वच्छता न केल्यास कच्च्या भाज्यांमधून हानिकारक जंतू शरीरात जाऊ शकतात. शक्यतो भाज्या शिजवून खा.

Salad

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पालेभाज्या खाताना विशेष काळजी

मेथी, पालक, लेट्यूस यांसारख्या पालेभाज्यांमध्ये माती, कीटक आणि जंतू अडकू शकतात. नीट धुवून आणि शिजवूनच सेवन करा.

Leafy Vegetables

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कच्चे किंवा अर्धवट शिजलेले सीफूड

पावसाळ्यात मासे आणि सीफूड लवकर खराब होऊ शकतात. त्यामुळे ते पूर्णपणे शिजवूनच खाणे सुरक्षित ठरते.

Sea Food |

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तळलेले आणि चुकीच्या पद्धतीने साठवलेले डेअरी प्रोडक्ट्स

अधिक तेलकट पदार्थ पचनावर ताण आणू शकतात. तसेच योग्य तापमानात न ठेवलेले दूध, क्रीम किंवा मिठाई खराब होऊन पोटाचे विकार निर्माण करू शकतात.

Fried Food and Wrong Stored Dairy Products

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पावसाळ्यात काय खावे?

ताजे शिजवलेले घरगुती अन्न, स्वच्छ पाणी, नीट धुतलेली फळे-भाज्या आणि गरमागरम जेवण यांना प्राधान्य द्या. आरोग्यदायी पावसाळ्यासाठी हीच सर्वोत्तम सवय!

Foods to Have in Monsoon

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पपई तर आरोग्यासाठी चांगली असतेच, पण तिच्या बीयांचे फायदे माहित आहेत का?

Health Benefits of Papaya Seeds

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