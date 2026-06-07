पपई तर आरोग्यासाठी चांगली असतेच, पण तिच्या बीयांचे फायदे माहित आहेत का?

Anushka Tapshalkar

पपईच्या बिया

आरोग्यासाठी पपई खपू फायदेशीर असते पण फार कमी लोकांना माहित आहे की पपईच्या बीया देखील आपलं आरोग्य जपायला मदत करतात.

Health Benefits of Papaya Seeds

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पपईच्या बियांमध्ये काय असते?

व्हिटॅमिन्स, झिंक, फॉस्फरस, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, फायबर आणि अँटिऑक्सिडंट्स मुबलक प्रमाणात आढळतात.

ब्लड शुगर नियंत्रणात मदत

पपईच्या बियांतील अँटिऑक्सिडंट्स आणि फ्लॅव्होनॉइड्स मधुमेह व्यवस्थापनात सहाय्य करू शकतात.

बद्धकोष्ठतेपासून आराम

या बियांमधील एन्झाइम्स आतड्यांचे आरोग्य सुधारतात आणि पचनक्रिया सुरळीत ठेवण्यास मदत करतात.

हृदयासाठी फायदेशीर

पपईच्या बियांमध्ये असलेले ओलेइक अॅसिड खराब (LDL) कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यास मदत करू शकते.

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किडनीसाठी लाभदायक

पपईच्या बिया शरीरातील विषारी घटक बाहेर टाकण्यास मदत करतात, ज्यामुळे किडनीचे कार्य सुधारू शकते.

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सेवन करताना घ्या काळजी

पपईच्या बियांचे अति सेवन टाळावे. कोणताही नवीन आहार सुरू करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे योग्य ठरते.

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