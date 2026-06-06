फळांबरोबरचे 'हे' 4 कॉम्बिनेशन आरोग्य बिघडवू शकते!

Aarti Badade

चुकीच्या कॉम्बिनेशनचे धोके

फळांचे चुकीचे कॉम्बिनेशन एकत्र खाल्ल्याने शरीरात ॲसिडिटी, गॅस आणि अपचनासारख्या गंभीर समस्या उद्भवू शकतात.

Avoid These Fruit Combinations

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Sakal

आंबट आणि गोड फळे

संत्री किंवा स्ट्रॉबेरीसारखी आंबट फळे आणि केळीसारखी गोड फळे एकत्र खाणे टाळावे, कारण यामुळे पोटात विषारी घटक तयार होऊ शकतात.

Avoid These Fruit Combinations

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Sakal

फळे आणि दूध

फ्रूट शेक किंवा फ्रूट सॅलेडमध्ये दुधाचा वापर करणे नेहमी टाळावे, कारण हे मिश्रण तुमची पचनक्रिया मंदावू शकते.

Avoid These Fruit Combinations

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Sakal

फळे आणि दही

दह्यामध्ये फळे मिसळून खाल्ल्याने शरीरातील कफ आणि पित्त वाढण्याची शक्यता असते.

Avoid These Fruit Combinations

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Sakal

पेरू आणि केळी

फ्रूट चाटमध्ये अनेकदा पेरू आणि केळी एकत्र खाल्ली जातात, पण हे कॉम्बिनेशन गॅस आणि डोकेदुखीचे मुख्य कारण बनू शकते.

Avoid These Fruit Combinations

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Sakal

आयुर्वेदाचा नियम

आरोग्याच्या चांगल्या पचनासाठी आयुर्वेदानुसार फळे खाताना अन्न घटकांचे योग्य संतुलन राखणे अत्यंत गरजेचे आहे.

Avoid These Fruit Combinations

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Sakal

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Sakal

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