हळदीचं दूध 'या' लोकांनी चुकूनही पिऊ नये!

Apurva Kulkarni

हळदीचं दूध

हळदीचं दूध हे शरीरासाठी फायदेशीर असतं. या दुधामुळे शरीरातील रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यास मदत होते.

सांधेदुखी, खोकला

हळदीच्या दुधामुळे सांधेदुखी, खोकला, सर्दी, बरी होते. तसंच रात्री या हळदीच्या दुधाचं सेवन केल्यास शांत झोप लागते.

'या' लोकांनी पिऊ नये

हळदीचं दुध आरोग्यासाठी चांगलं असलं तरी ते 'या' लोकांना सूट होत नाही. या दुधामुळे काही लोकांना पोटाचा विकार सुद्धा होऊ शकतो.

शांत झोप

अनेकांना रोज रात्री हळदीचं दूध पिऊन झोपण्याची सवय असते. परंतु यामुळे तुम्हाला अॅसिडिटीचा त्रास सुद्धा होऊ शकतो.

पित्त

हळदीमुळे पित्त वाढतं. त्यामुळे पित्तवाहिनीत समस्या निर्मात्र्यास तुम्हाला अॅसिडिटीचा त्रास वाढू शकतो.

सूज येणं

अॅस्पिरिन किंवा क्लोपिडोग्रेल सारखी औषध घेणाऱ्यांनी जर हळदीचं दूध पिलं तर त्यांना सूज येणं किंवा रक्तस्त्राव होण्यासारखे आजार होऊ शकतात.

डॉक्टरांचा सल्ला

त्यामुळे कोणत्याही दीर्घकालीन आजारात किंवा औषध घेत असाल तर डॉक्टरांचा सल्ला घेऊनच हळदीचं दूध प्या.

स्त्रियांच्या 'या' समस्यांवर 1 चमचा तूप ठरेल रामबाण उपाय!

Ghee benefits for women health

|

Sakal

हे ही पहा...