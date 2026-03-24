स्त्रियांच्या 'या' समस्यांवर 1 चमचा तूप ठरेल रामबाण उपाय!

Aarti Badade

आयुर्वेदातील 'अमृत'

साजूक तूप केवळ अन्नाची चव वाढवत नाही, तर ते शरीराला आतून आणि बाहेरून 'हील' करणारे एक शक्तिशाली औषधी औषध आहे.

अनियमित पाळी आणि ब्लोटिंग

दररोज रात्री कोमट तूप बेंबीमध्ये लावल्याने हार्मोन्स संतुलित राहतात, अनियमित मासिक पाळीची समस्या दूर होते आणि पोटाचे फुगणे (Bloating) कमी होते.

मायग्रेन आणि स्मरणशक्ती

सकाळी दोन्ही नाकपुड्यांमध्ये कोमट तुपाचा एक थेंब टाकल्यास मायग्रेन, सायनसचा त्रास कमी होतो आणि मेंदूची एकाग्रता व स्मरणशक्ती वाढते.

निद्रानाश आणि भेगाळलेल्या टाचा

शांत झोप लागत नसेल किंवा टाचांना भेगा पडल्या असतील, तर रात्री झोपण्यापूर्वी तळपायांना ५-१० मिनिटे कोमट तुपाने मालिश केल्यास शरीर रिलॅक्स होते.

ओरल हेल्थ आणि ऑइल पुलिंग

तोंडात १ चमचा कोमट तूप धरून ५-१० मिनिटे फिरवल्यास (Oil Pulling) दातांचा पिवळेपणा, हिरड्यांचे आजार आणि तोंडाची दुर्गंधी कायमची दूर होते.

खोकला आणि घशातील खवखव

कोरडा खोकला किंवा टॉन्सिल्सचा त्रास असल्यास १ चमचा कोमट तूप हळूहळू गिळावे; यामुळे घशातील जळजळ कमी होऊन आवाजातील जडपणा दूर होतो.

सांधेदुखी आणि बद्धकोष्ठता

रोज सकाळी रिकाम्या पोटी १ चमचा तूप घेतल्यास ते सांध्यांमध्ये वंगणाचे काम करते आणि आतड्यांमधील घाण साफ करून बद्धकोष्ठतेची समस्या मुळापासून संपवते.

