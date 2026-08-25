साखर टाळताय? तरीही ‘या’ पदार्थांमधून शरीरात जाते साखर!

Aarti Badade
साखर टाळत असतानाही काही पदार्थांमधून नकळत जास्त कार्बोहायड्रेट आणि साखरेचे सेवन होऊ शकते.
sugar
Sakal
बटाट्यात स्टार्च आणि कार्बोहायड्रेट जास्त असल्याने तो मर्यादित प्रमाणात खाणे योग्य ठरते.
sugar
Sakal
एका कप शिजवलेल्या पांढऱ्या भातात सुमारे ५३ ग्रॅम कार्बोहायड्रेट असू शकतात.
sugar
Sakal
अर्धा लिटर कोलामध्ये मोठ्या प्रमाणात साखर असू शकते, त्यामुळे अशा पेयांचे सेवन शक्यतो टाळा.
sugar
Sakal
काही पीनट बटरमध्ये अतिरिक्त साखर असू शकते, त्यामुळे शक्य असल्यास साखर नसलेले पीनट बटर किंवा शेंगदाणे निवडा.
sugar
Sakal
नैसर्गिक दह्यात लॅक्टोज असते, तर फ्लेवर्ड किंवा गोड दह्यात अतिरिक्त साखर असू शकते.
sugar
Sakal
पॅकेज्ड पदार्थ घेताना ‘Added Sugar’ तपासा आणि शक्यतो कमी साखर असलेले पर्याय निवडा.
sugar
Sakal
eye care
Sakal