साखर टाळताय? तरीही ‘या’ पदार्थांमधून शरीरात जाते साखर!

Aarti Badade

पदार्थांमध्ये लपलेली असते साखर!

साखर टाळत असतानाही काही पदार्थांमधून नकळत जास्त कार्बोहायड्रेट आणि साखरेचे सेवन होऊ शकते.

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बटाटा खाताना प्रमाणाकडे लक्ष द्या!

बटाट्यात स्टार्च आणि कार्बोहायड्रेट जास्त असल्याने तो मर्यादित प्रमाणात खाणे योग्य ठरते.

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पांढरा भात

एका कप शिजवलेल्या पांढऱ्या भातात सुमारे ५३ ग्रॅम कार्बोहायड्रेट असू शकतात.

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कोलासारख्या सॉफ्ट ड्रिंक्स

अर्धा लिटर कोलामध्ये मोठ्या प्रमाणात साखर असू शकते, त्यामुळे अशा पेयांचे सेवन शक्यतो टाळा.

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पीनट बटर घेताना लेबल नक्की तपासा!

काही पीनट बटरमध्ये अतिरिक्त साखर असू शकते, त्यामुळे शक्य असल्यास साखर नसलेले पीनट बटर किंवा शेंगदाणे निवडा.

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दही खाताना ‘प्लेन’ दही निवडा!

नैसर्गिक दह्यात लॅक्टोज असते, तर फ्लेवर्ड किंवा गोड दह्यात अतिरिक्त साखर असू शकते.

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Sakal

लेबल वाचा!

पॅकेज्ड पदार्थ घेताना ‘Added Sugar’ तपासा आणि शक्यतो कमी साखर असलेले पर्याय निवडा.

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Sakal

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Sakal

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