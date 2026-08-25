डोळ्यांवर ताण येतोय? मग ‘हे’ दोन पदार्थ ठरू शकतात फायदेशीर?

Aarti Badade
स्क्रीन टाइम आणि वाढत्या वयामुळे डोळ्यांवर ताण येऊ शकतो, त्यामुळे आहारातून डोळ्यांची योग्य काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे.
eye care
Sakal
मधामध्ये अँटीऑक्सिडंट आणि दाहशामक गुणधर्म असलेली जैव-सक्रिय संयुगे आढळतात, जी डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात.
ashwagandha
Sakal
मधातील फ्लेव्होनॉइड्स आणि फिनोलिक ॲसिड ऑक्सिडेटिव्ह ताणामुळे होणाऱ्या पेशींच्या नुकसानापासून संरक्षण करण्यास मदत करू शकतात.
ashwagandha
Sakal
मधातील काही जैव-सक्रिय घटक दाहाशी संबंधित प्रक्रियांवर परिणाम करू शकतात, त्यामुळे डोळ्यांच्या पृष्ठभागावरील दाह नियंत्रित करण्यास मदत होऊ शकते.
ashwagandha
Sakal
आयुर्वेदात पारंपरिकरित्या वापरल्या जाणाऱ्या अश्वगंधामध्ये विथानोलाइड्ससारखी जैव-सक्रिय संयुगे आढळतात.
ashwagandha
Sakal
अश्वगंधाच्या अँटीऑक्सिडंट गुणधर्मांवर संशोधन झाले असून ते ऑक्सिडेटिव्ह ताणापासून पेशींचे संरक्षण करण्यास संभाव्यतः मदत करू शकतात.
ashwagandha
Sakal
मध किंवा अश्वगंधा दृष्टीदोष बरा करण्याचा सिद्ध उपचार नाही, त्यामुळे दृष्टी कमी होत असल्यास नेत्रतज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.
eye care
Sakal
Spicy Modak Amti Recipe
Sakal