कच्च्या केळीचे 'हे' ७ जबरदस्त फायदे जाणून घ्या

कच्च्या केळी

कच्च्या केळी ही आरोग्यासाठी पिकलेल्या केळी पेक्षा अधीक फायदेशीर मानली जाते. कच्च्या केळीचे आरोग्यदायी फायदे कोणते आहेत जाणून घ्या.

पचनक्रिया सुधारते

कच्च्या केळीमध्ये असलेले प्रतिकारक स्टार्च (Resistant Starch) आणि फायबर (Fiber) आतड्यांचे आरोग्य उत्तम ठेवतात आणि अन्न पचनास मदत करतात.

बद्धकोष्ठतेपासून आराम

यातील उच्च फायबर सामग्रीमुळे शौचाला साफ होण्यास मदत होते आणि बद्धकोष्ठतेची (Constipation) समस्या दूर होते.

वजन कमी करण्यास उपयुक्त

कच्च्या केळीमध्ये कॅलरी कमी आणि फायबर जास्त असते. हे पोट जास्त काळ भरलेले ठेवते, वारंवार भूक लागणे कमी करते आणि वजन नियंत्रणात (Weight Management) मदत करते.

ग्लुकोज

प्रतिकारक स्टार्चमुळे शरीरातील ग्लुकोज (Glucose) शोषण्याची प्रक्रिया मंदावते, ज्यामुळे रक्तातील साखर (Blood Sugar) अचानक वाढत नाही. हे मधुमेह असलेल्या लोकांसाठी खूप फायदेशीर आहे.

पोटॅशियमचा उत्तम स्रोत

कच्ची केळी पोटॅशियमचे (Potassium) भांडार आहे. हे खनिज शरीरातील द्रव संतुलन (Fluid Balance) राखते आणि रक्तदाब (Blood Pressure) नियंत्रित ठेवण्यास मदत करते.

आतड्यांसाठी अन्न

प्रतिकारक स्टार्च आतड्यांमधील चांगल्या जीवाणूंना (Good Bacteria) म्हणजेच प्रोबायोटिक्सना (Prebiotics) अन्न पुरवतो, ज्यामुळे पचनमार्ग आणि प्रतिकारशक्ती (Immunity) मजबूत होते.

हृदयाचे आरोग्य

पोटॅशियम रक्तवाहिन्यांवरील ताण कमी करून रक्तदाब नियंत्रित ठेवते. तसेच, फायबर कोलेस्टेरॉल (Cholesterol) कमी करण्यास मदत करते, ज्यामुळे हृदयविकाराचा धोका कमी होण्यास मदत मिळते.

