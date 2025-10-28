चॉकलेटचा शोध कोणी लावला? वाचा चॉकलेटचा इतिहास...

Mansi Khambe

चॉकलेट

तुम्हाला माहिती आहे का, चॉकलेटचा शोध कसा लागला?  कडू चॉकलेट गोड कसे बनवले जाते?

Chocolate History

|

ESakal

चॉकलेटचे जन्मस्थान

चॉकलेटचा इतिहास ४,००० वर्षांपूर्वीचा आहे. जो चॉकलेटचे जन्मस्थान आहे. येथेच चॉकलेट बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पहिल्या कोको वनस्पतींचा शोध लागला.

Chocolate History

|

ESakal

ओल्मेक

लॅटिन अमेरिकेतील सर्वात प्राचीन संस्कृतींपैकी एक असलेल्या ओल्मेक लोकांनी कोको वनस्पतीपासून चॉकलेट बनवण्याचे पहिले काम केले.

Chocolate History

|

ESakal

देवांचे पेय

ते धार्मिक विधींमध्ये चॉकलेट पित असत आणि ते औषध म्हणून वापरत असत. शतकानुशतके नंतर, मायन लोकांनी चॉकलेटला देवांचे पेय म्हणून वर्णन केले.

Chocolate History

|

ESakal

कोको बियाणे

मायन चॉकलेट हे भाजलेले आणि ग्राउंड कोको बियाणे मिरच्या, पाणी आणि कॉर्नफ्लोरमध्ये मिसळून बनवलेले एक आदरणीय पेय होते.

Chocolate History

|

ESakal

xocolatl

मायन लोकांनी हे मिश्रण एका भांड्यातून दुसऱ्या भांड्यात ओतले. ज्यामुळे "xocolatl" नावाचे जाड, फेसाळलेले पेय तयार झाले, ज्याचा अर्थ "कडू पाणी" असा होतो.

Chocolate History

|

ESakal

अझ्टेक लोक

१५ व्या शतकापर्यंत, अझ्टेक लोक चलन म्हणून कोको बीन्स वापरत असत. चॉकलेट ही देवांनी दिलेली देणगी आहे असे ते मानत असत.

Chocolate History

|

ESakal

युरोप

युद्धाच्या तयारीसाठी ते ताजेतवाने पेय म्हणूनही ते पीत असत. युरोपमध्ये चॉकलेट कधी आले हे कोणालाही निश्चितपणे माहित नाही.

Chocolate History

|

ESakal

हर्नान कॉर्टेस

आख्यायिका अशी आहे की १५२८ मध्ये संशोधक हर्नान कॉर्टेसने त्याच्या मूळ स्पेनमध्ये चॉकलेट आणले. कॉर्टेसने अमेरिकेच्या प्रवासादरम्यान चॉकलेट शोधला होता.

Chocolate History

|

ESakal

कोकोचा कप

सोने आणि संपत्तीच्या शोधात, त्याला अझ्टेक सम्राटाने दिलेला कोकोचा कप सापडला. जेव्हा कोर्टेस घरी परतला तेव्हा त्याने स्पॅनिश लोकांना कोको बीन्सची ओळख करून दिली.

Chocolate History

|

ESakal

स्पॅनिश चॉकलेट पेय

स्पॅनिश चॉकलेट पेय म्हणून दिले जात असले तरी, त्याची नैसर्गिक कडू चव गोड करण्यासाठी साखर आणि मध घालण्यात आले. लवकरच स्पेनमधील श्रीमंत आणि श्रीमंत लोकांमध्ये चॉकलेट लोकप्रिय झाले.

Chocolate History

|

ESakal

जगभरात लोकप्रिय

कॅथोलिक भिक्षूंनाही चॉकलेट आवडते आणि ते धार्मिक समारंभात ते सेवन करत होते. हळूहळू, त्याची पोहोच वाढली आणि जगभरात लोकप्रिय झाली.

Chocolate History

|

ESakal

मोंथा म्हणजे काय? ते नाव कुणी सुचवले?

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Cyclone Montha

|

ESakal

येथे क्लिक करा