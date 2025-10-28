चॉकलेटचा शोध कोणी लावला? वाचा चॉकलेटचा इतिहास...

Mansi Khambe
तुम्हाला माहिती आहे का, चॉकलेटचा शोध कसा लागला? कडू चॉकलेट गोड कसे बनवले जाते?
ESakal
चॉकलेटचा इतिहास ४,००० वर्षांपूर्वीचा आहे. जो चॉकलेटचे जन्मस्थान आहे. येथेच चॉकलेट बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पहिल्या कोको वनस्पतींचा शोध लागला.
लॅटिन अमेरिकेतील सर्वात प्राचीन संस्कृतींपैकी एक असलेल्या ओल्मेक लोकांनी कोको वनस्पतीपासून चॉकलेट बनवण्याचे पहिले काम केले.
ते धार्मिक विधींमध्ये चॉकलेट पित असत आणि ते औषध म्हणून वापरत असत. शतकानुशतके नंतर, मायन लोकांनी चॉकलेटला देवांचे पेय म्हणून वर्णन केले.
मायन चॉकलेट हे भाजलेले आणि ग्राउंड कोको बियाणे मिरच्या, पाणी आणि कॉर्नफ्लोरमध्ये मिसळून बनवलेले एक आदरणीय पेय होते.
मायन लोकांनी हे मिश्रण एका भांड्यातून दुसऱ्या भांड्यात ओतले. ज्यामुळे "xocolatl" नावाचे जाड, फेसाळलेले पेय तयार झाले, ज्याचा अर्थ "कडू पाणी" असा होतो.
१५ व्या शतकापर्यंत, अझ्टेक लोक चलन म्हणून कोको बीन्स वापरत असत. चॉकलेट ही देवांनी दिलेली देणगी आहे असे ते मानत असत.
युद्धाच्या तयारीसाठी ते ताजेतवाने पेय म्हणूनही ते पीत असत. युरोपमध्ये चॉकलेट कधी आले हे कोणालाही निश्चितपणे माहित नाही.
आख्यायिका अशी आहे की १५२८ मध्ये संशोधक हर्नान कॉर्टेसने त्याच्या मूळ स्पेनमध्ये चॉकलेट आणले. कॉर्टेसने अमेरिकेच्या प्रवासादरम्यान चॉकलेट शोधला होता.
सोने आणि संपत्तीच्या शोधात, त्याला अझ्टेक सम्राटाने दिलेला कोकोचा कप सापडला. जेव्हा कोर्टेस घरी परतला तेव्हा त्याने स्पॅनिश लोकांना कोको बीन्सची ओळख करून दिली.
स्पॅनिश चॉकलेट पेय म्हणून दिले जात असले तरी, त्याची नैसर्गिक कडू चव गोड करण्यासाठी साखर आणि मध घालण्यात आले. लवकरच स्पेनमधील श्रीमंत आणि श्रीमंत लोकांमध्ये चॉकलेट लोकप्रिय झाले.
कॅथोलिक भिक्षूंनाही चॉकलेट आवडते आणि ते धार्मिक समारंभात ते सेवन करत होते. हळूहळू, त्याची पोहोच वाढली आणि जगभरात लोकप्रिय झाली.
