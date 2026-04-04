मुंबई इंडियन्सचा पहिला विजय, पण तरी चाहत्यांना टेन्शन

सकाळ डिजिटल टीम

रेकॉर्ड

मुंबईने IPL इतिहासात पहिल्यांदा 14 वर्षानंतर ओपनिंग मॅच जिंकली, पण ही गोष्ट त्यांच्यासाठी ‘पनवती’? ठरू शकते.

मुंबईचा इतिहास

IPLच्या १८ वर्षांच्या इतिहासात मुंबईने जेव्हा पहिला सामना जिंकला, तेव्हा टीम कधीच चॅम्पियन बनू शकलेली नाही.

विजेतेपदांचा उलटा योग

पाचही विजेतेपद पहिल्या पराभवानंतरच मुंबईने नावावर केले होते. २०१३, २०१५, २०१७, २०१९ आणि २०२० मध्ये IPL ट्रॉफी जिंकली, पण त्या वर्षी पहिला सामना मुंबई हारली होती.

सुरुवात चांगली शेवट गोड?

मुंबई इंडियन्सवर हा नियम लागू होत नाही. क्रिकेटमध्ये सुरुवात चांगली तर शेवट गोड. मुंबईसाठी मात्र उलट आहे.

परिणाम

मुंबईने जेव्हा-जेव्हा पहिली मॅच जिंकली, तेव्हा प्ले-ऑफ किंवा फायनलमध्ये जाऊनही ट्रॉफी उचलली नाही.

अजब समीकरण

मुंबई इंडियन्ससाठी आता ‘पहिली मॅच हरा आणि ट्रॉफी जिंका’ हे समीकरण ठरले आहे.

2026ची संधी

या वर्षी मुंबईने पहिली मॅच जिंकली आहे. ट्रॉफी त्यांच्या हातात येईल का? हे पाहण महत्त्वाच ठरेल.

