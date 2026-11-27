संतोष कानडे
अॅक्सोलॉटल हा मेक्सिकोमध्ये आढळणारा सॅलॅमँडर या उभयचर प्राण्यांचा एक प्रकार आहे.
हा प्रामुख्याने मेक्सिको सिटीमधील झोचिमिल्को परिसरातील गोड्या पाण्यात आढळतो.
या प्राण्याचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे शरीराचे तुटलेले किंवा नष्ट झालेले काही अवयव पुन्हा वाढवण्याची क्षमता.
तो आपले पाय, शेपटी, पाठीचा कणा आणि हृदय व मेंदूच्या काही ऊती पुन्हा निर्माण करू शकतो.
विशेष म्हणजे, प्रौढ झाल्यानंतरही तो अळीसारखे दिसणारे शरीराचे स्वरूप कायम ठेवतो.
अळी
त्याच्या डोक्याच्या दोन्ही बाजूंना पिसांसारख्या दिसणाऱ्या बाह्य कल्ल्यांच्या तीन जोड्या असतात.
हे कल्ले पाण्यातून ऑक्सिजन शोषून घेण्यास मदत करतात.
अॅक्सोलॉटल लहान मासे, किडे, कृमी आणि इतर जलचर प्राणी खातो.
प्रदूषण, अधिवासाचा ऱ्हास आणि परदेशी माशांच्या वाढत्या संख्येमुळे त्याचे नैसर्गिक अस्तित्व धोक्यात आले आहे.
आंतरराष्ट्रीय निसर्ग संवर्धन संघटनेच्या वर्गीकरणानुसार अॅक्सोलॉटल हा अत्यंत संकटग्रस्त प्राणी आहे.