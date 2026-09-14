कडकनाथ विसरा !'ही' आहे जगातील सर्वात महाग कोंबडी, किंमत सोन्यापेक्षाही जास्त

Yashwant Kshirsagar
इंडोनेशियातील ‘आयाम सेमानी’ ही दुर्मीळ जात सध्या जगभरात चर्चेत आहे. एका जोडीच्या किमतीत तोळाभर सोने खरेदी करता येईल इतकी महाग!
Ayam Cemani chicken
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वरपासून खालपर्यंत ही कोंबडी पूर्ण काळी असते. पंख, कलगी, चोंच, पाय, नखे, जीभ, तोंड, हाडे आणि मांस – सगळं काळं!
Ayam Cemani chicken
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या अनोख्या शारीरिक बनावटीला जेनेटिक्समध्ये ‘फायब्रोमेलानोसिस’ म्हणतात. हेच तिला इतर सर्व कोंबड्यांपेक्षा वेगळं बनवतं.
Ayam Cemani chicken
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आंतरराष्ट्रीय बाजारात एका आयाम सेमानीची किंमत साधारण २ लाख ते ६ लाख रुपये इतकी असते.
Ayam Cemani chicken
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लहानशा पिल्लाची (चिक्स) सुरुवातीची किंमतच २० ते २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त असते.
Ayam Cemani chicken
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काळी कोंबडी असली तरी अंडे काळे नसते. ते हलक्या क्रीम किंवा गुलाबी रंगाचे असते.
Ayam Cemani chicken
esakal
एका अंड्याची किंमत १५०० ते ३००० रुपये. खरेदीसाठी लोक महिना-महिने वेटिंग लिस्टमध्ये असतात.
Ayam Cemani chicken
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सामान्य कोंबडी वर्षाला २५०-३०० अंडी देते, तर आयाम सेमानी फक्त ६०-८० अंडी देते. २०-२५ अंड्यानंतर ती काही महिने बंद पडते.
Ayam Cemani chicken
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इंडोनेशिया आणि जावा बेटावरील लोक तिला दैवी शक्ती मानतात. ती घराला वाईट नजरेपासून वाचवते आणि नशीब-संपत्तीचे प्रतीक आहे.
Ayam Cemani chicken
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भारतातील कडकनाथचे मांस ८००-१००० रुपये किलो मिळते, तर आयाम सेमानीचे मांस लाखोंच्या घरात विकले जाते. युरोप-अमेरिकेतील शेफ याला जगातील सर्वात लक्झरी मांस मानतात.
Ayam Cemani chicken
esakal
Gastric Brooding Frog Facts
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