तोंडातून पिल्लांना जन्म देणारा एकमेव प्राणी! निसर्गाचा अजब चमत्कार माहित्येय?

Yashwant Kshirsagar
पृथ्वीवर अब्जावधी जीवजंतू व वनस्पतींचे घर आहे. प्रत्येक सजीवामध्ये काही अद्वितीय वैशिष्ट्ये असतात आणि काही प्राणी बदलत्या पर्यावरणाशी सहज जुळून घेतात.
Gastric Brooding Frog Facts
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काही प्राणी अंडी घालतात, तर काही थेट पिल्लांना जन्म देतात. असा एक प्राणी आहे जो आपल्या पिलांना तोंडावाटे जन्म देतो – ही माहिती अनेकांना माहीत नसते.
Gastric Brooding Frog Facts
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हा प्राणी पिल्लांना जन्म देण्यासाठी तोंडाचा वापर करतो. ही प्रक्रिया एखाद्याला उलटी झाल्यासारखी वाटते, पण निसर्गातील ही एक रंजक बाब आहे.
Gastric Brooding Frog Facts
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हे प्राणी अनेकदा आपल्या आसपासच आढळतात. विशेषतः पावसाळ्यात ते खूप आवाज करतात. आपण एका विशिष्ट प्रकारच्या बेडकाबद्दल बोलत आहोत.
Gastric Brooding Frog Facts
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‘गॅस्ट्रिक-ब्रूडिंग फ्रॉग’ (Gastric-brooding frog) या बेडकाची प्रजनन पद्धत खरोखरच अद्वितीय आहे. हा बेडूक आपली अंडी उबवण्यासाठी स्वतःच्या तोंडाचा वापर करतो.
Gastric Brooding Frog Facts
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अंडी घातल्यानंतर बेडूक ती गिळून टाकतो. अंड्यांवरील विशेष रासायनिक आवरण त्यांना पोटातील आम्लापासून (गॅस्ट्रिक ॲसिड) संरक्षण देते.
Gastric Brooding Frog Facts
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अंडी उबून पिल्ले बाहेर येईपर्यंत ती पोटाच्या आतच राहतात. नंतर ही पिल्ले बेडकाच्या तोंडावाटे बाहेर येतात. एका वेळी २५ पर्यंत पिल्लांना जन्म देऊ शकतो.
Gastric Brooding Frog Facts
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१९८० च्या दशकाच्या मध्यात ही प्रजाती नामशेष झाली. पूर्वी ते फक्त ऑस्ट्रेलियातील क्वीन्सलँडमधील एका लहान भागात आढळत असत.
Gastric Brooding Frog Facts
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‘गॅस्ट्रिक-ब्रूडिंग फ्रॉग’ हा असा एकमेव बेडूक आहे जो तोंडावाटे पिल्लांना जन्म देतो. निसर्गातील ही अत्यंत दुर्मिळ आणि आश्चर्यकारक प्रक्रिया आहे.
Gastric Brooding Frog Facts
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सध्या शास्त्रज्ञ या प्रजातीला पुन्हा जिवंत करण्याच्या प्रयत्नात संशोधन करत आहेत. निसर्गातील ही अनोखी देणगी पुन्हा पाहण्याची आशा कायम आहे.
Gastric Brooding Frog Facts
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Milk Tea Health Risks
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