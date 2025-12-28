अयोध्या रामजन्मभूमी परिसरात कोरियन राणीचा पुतळा कसा काय? इतिहासात दडलेलं रहस्यमय कारण पाहा

Saisimran Ghashi
अयोध्येत कोरियन राणीचा पुतळा उभारण्यात आला.. पण हे कसे काय झाले असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. तर आज आम्ही याचे उत्तर देणार आहे
Legend of Queen Heo Hwang-ok and Her Ayodhya Origins
अयोध्येतून कोरियाला गेलेली राजकन्या सुरिरत्ना ही हेओ ह्वांग-ओक म्हणून ओळखली जाते, जी कोरियन इतिहासातील प्रसिद्ध राणी आहे.
Unveiling of the korea queen Bronze Statue in Ayodhya
रामजन्मभूमी परिसरात हेओ ह्वांग-ओकचा पुतळा उभारण्यात आला असून, तिचे जन्मस्थान अयोध्या असल्याचे लोककथा सांगतात.
Historical References in Samguk Yusa
इ.स. ४८ मध्ये १६ वर्षांच्या वयात सुरिरत्नाने समुद्रमार्गे कोरियाला प्रवास केला आणि राजा किम सुरोशी विवाह केला
king kimsuro korea
कोरियात बौद्ध धर्माचा प्रसार करण्याचे श्रेय हेओ ह्वांग-ओकला दिले जाते, ज्यामुळे तिचा सांस्कृतिक वारसा महत्त्वपूर्ण आहे.
The Queen Heo Hwang-ok Memorial Park
१३ व्या शतकातील कोरियन ग्रंथ समगुक युसा मध्ये तिच्या जन्मभूमीचा उल्लेख 'आयुता' म्हणून आहे, ज्याचा अर्थ अयोध्या असल्याचे मानले जाते.
Cultural and Diplomatic Ties Between India and South Korea
कोरियन मानववंशशास्त्रज्ञ किम ब्युंग-मो यांच्या मते, हेओ ह्वांग-ओकचा भारत आणि अयोध्येशी संबंध सांस्कृतिक स्मृती आहे, परंतु इतर ग्रंथात उल्लेख नसल्याने वाद आहे.
Heo Hwang-o Princess Suriratna tomb
भारतीय प्राचीन साहित्यात तिचा थेट उल्लेख नाही, पण कथेनुसार ती राजा पद्मसेन आणि राणी इंदुमती यांची कन्या असून स्वप्नामुळे कोरियाला पाठवली गेली.
queen padmasen and queen indumati
दक्षिण कोरियातील सुमारे सहा दशलक्ष लोक स्वतःला तिचे वंशज मानतात, ज्यात गिम्हे किम, हेओ आणि ली कुळे समाविष्ट असून, काही राष्ट्राध्यक्षांचाही समावेश आहे.
Heo Hwang-o Princess Suriratna Legacy and Descendants in Modern Korea
२००० साली अयोध्या आणि गिम्हे सिस्टर सिटीज झाले, २०१८ मध्ये MoU द्वारे स्मारक विकसित झाले असून, त्यात पुतळे, तलाव आणि सुवर्ण अंड्याचे शिल्प आहे.
Debates on Historical Authenticity about Heo Hwang-o Princess Suriratna
तिचे भारतीय मूळ वादग्रस्त असून, काहींच्या मते ती थायलंड, दक्षिण भारत किंवा मध्य आशियातील असावी, DNA चाचणी अनिर्णायक असल्याने कथा दंतकथा म्हणून मानली जाते.
Heo Hwang-o Princess Suriratna history
