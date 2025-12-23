मुघलांचे वंशज आता कुठे आहेत अन् काय करतात?

Saisimran Ghashi

मुघल वंशज

मुघल साम्राज्य संपुष्टात आल्यानंतर त्यांच्या वंशजांनी भारताच्या विविध भागांमध्ये सामान्य जीवन जगण्यास सुरुवात केली.

where are mughals today

भारतात वास्तव्य

इंग्रजांच्या भीतीमुळे त्यांना आपल्या जीवनाची चिंता होती. आज मुघलांचे वंशज भारतातील विविध शहरांमध्ये राहतात आणि सामान्य नागरिकांप्रमाणे जीवन व्यतीत करतात.

where mughal descendants live now

भारतात दोन वंशज

सध्या भारतात मुघलांचे फक्त दोनच वंशज राहतात.

mughal vanshaj today

सुलताना बेगम

सुलताना बेगम ६० वर्षीय महिला भारताचे शेवटचे सम्राट बहादूर शाह जफर यांच्या पणती आहेत आणि शाही वारसा असूनही त्यांना गरिबीत जीवन जगावे लागत आहे.

mughal descendants in India

झोपडपट्टीत जीवन

सुलताना बेगम कोलकात्याच्या बाहेरील एका झोपडपट्टीत राहतात. त्यांनी लाल किल्ल्यावर दावा करत केसदेखील केली आहे

sultana begum mughal descendant story

पेन्शनवर उदरनिर्वाह

त्यांना मूलभूत पेन्शनवर उदरनिर्वाह करण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो.

princess sultana begum mughal descendant bahadur shaha relation

प्रिन्स याकुब हब्बीबुद्दीन तुसी

राजकुमार याकूब हबीबुद्दीन तुसी शेवटचा मुघल सम्राट बहादूर शाह जफरचा सहाव्या पिढीतील स्वयंघोषित वंशज आहे.

prince yakub habeebuddin tucy maughal family

कायदेशीर वंशज

राजकुमार याकूब हबीबुद्दीन तुसी हे मुघलांचे कायदेशीर वंशज आहेत. ते अमीर तैमूरचे २३ वे वंशज तर झहीरुद्दीन मोहम्मद बाबरचे १८ वे वंशज आणि बहादूर शाह जफरचे सहावे वंशज आहेत.

prince yakub habeebuddin tucy mughal descendant

हैदराबादमध्ये वास्तव्य

हे एक व्यावसायिक आहेत जे सध्या हैदराबादमधील कांचनबाग डिफेन्स परिसरात त्याच्या पत्नी आणि पाच मुलांसह राहतात.

prince yakub habeebuddin tucy mughal descendant in hyderabad

मुघलांचे पतन

थोडक्यात आता भारतात मुघलांचे वंशज संपत आले आहेत.

mughal empire end story in india

