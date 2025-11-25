Ayodhya Dharmadhwaja: आयोध्येतील राममंदिरावरील धर्मध्वजावर असलेल्या चिन्हांचा नेमका अर्थ काय?

Anushka Tapshalkar

अयोध्या धर्मध्वजारोहण

आज २५ नोव्हेंबर रोजी होणारा ध्वजारोहन सोहळा श्री राम जन्मभूमी मंदिराच्या मुख्य शिखर आणि बाह्य भिंतीच्या बांधकामाची औपचारिक पूर्णता साजरा करण्यासाठी पार पडत आहे.

Ayodhya Dharmadhwajarohan

|

sakal

प्राण प्रतिष्ठा अन् ध्वजारोहण

२२ जानेवारी २०२४ रोजी झालेली प्राणप्रतिष्ठा म्हणजे भगवान श्रीराम मूर्तीच्या मध्ये प्राणशक्ती स्थापित करून गाभाऱ्यात पूजा सुरू करण्याचा विधी. तर आजचे ध्वजारोहण म्हणजे मंदिर वास्तूशास्त्रीयदृष्ट्या पूर्ण झाल्याची आणि त्याच्या सार्वभौमत्वाची सार्वजनिक घोषणा.

Pran Pratishtha and Flag Hoistation

|

sakal

तारिख अन् वेळेची खासियत

आज विवाह पंचमी, श्रीराम व सीतेचा विवाहदिन. हा दिवस अभिजीत मुहूर्ताशी (११:५८ ते १:००) जुळला असून श्रीरामांच्या जन्म नक्षत्रामुळे अधिक शुभ मानला जात आहे.

Significance of Date and Muhurat

|

sakal

धर्मध्वज

राममंदिराचा रेशमी धर्मध्वज ११ फूट लांब व २२ फूट रुंद असून १६१ फूट उंच शिखरावर असलेल्या ४२ फूट खांबावर फडकवला जाणार आहे. याच्या मध्यभागी सूर्य आणि ॐ, तर बाजूला कोविदार वृक्ष आहे.

Ayodhya Dharmadhwaj

|

sakal

धर्मध्वजावरील चिन्हांचा अर्थ

धर्मध्वजावर सोन्याच्या धाग्याने हाताने विणलेल्या या तीनही चिन्हांचा अर्थ जाणून घेण्यासारखा आहे.

Ayodhya Dharmadhwaj Symbols Meaning

|

sakal

सूर्य

धर्मध्वजावरील तीन चिन्हांपैकी एक सूर्य आहे. हे चिन्ह प्रभू श्रीरामाचा सूर्यवंशीय वंश आणि शाश्वत ऊर्जा दर्शवतो.

Sun

|

sakal

पवित्र ॐ

दुसरं चिन्ह म्हणजे ॐ. हे चिन्ह अध्यात्मिक कंपनांचे प्रतीक आहे.

Sacred Om

|

sakal

कोविदार वृक्ष

कोविदार वृक्षाची नाजूक नक्षी विशेष अर्थ सांगते. ही नक्षी शुद्धता, समृद्धी आणि 'राम राज्य' यांचे प्रतीक आहे.

Kovidara Tree

|

sakal

मुघलांचा बादशाह बायकांमध्ये लपला… अन् मराठ्यांनी दिल्ली हलवली! पुढे जे घडलं ते अविश्वसनीय!

Mughal Empire

|

esakal

आणखी वाचा