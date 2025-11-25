मुघलांचा बादशाह बायकांमध्ये लपला… अन् मराठ्यांनी दिल्ली हलवली! पुढे जे घडलं ते अविश्वसनीय!

Sandip Kapde
मराठ्यांच्या भीतीने मुघल बादशाह जनानखाण्यात लपून बसला होता.
औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर मोगल साम्राज्याची पडझड जलद गतीने सुरू झाली.
औरंगजेबाच्या पाठोपाठ त्याचा मुलगा मोहज्जम काही काळ बादशाह झाला.
मोहज्जमनंतर त्याचा मुलगा जहांदरशाह आणि त्यानंतर पुतण्या फर्रुखसियर गादीवर बसला.
मुघल बादशाही ढासळत असूनही फर्रुखसियरच्या मस्तीमध्ये काहीही कमी झाली नव्हती.
फर्रुखसियरने बंदा बहादूर आणि त्याच्या मुलाची केलेली हत्या दिल्लीने डोळ्यांनी पाहिली.
दिल्लीतील सय्यद हुसेन अली आणि सय्यद हसन अली या बंधूंशी फर्रुखसियरची दुश्मनी वाढली.
ज्यांनी त्याला गादीवर बसवले, त्याच त्या सय्यद बंधूंशी त्याने विश्वासघात केला.
सय्यद हुसेन अली दक्षिणेत येऊन मराठ्यांशी मैत्री करण्यास तयार झाले.
तोवर मराठे भारतातील सर्वात प्रभावी सत्ता बनण्याच्या मार्गावर होते.
सय्यद हुसेन अलीने मराठ्यांना दिल्ली अभियानासाठी थेट निमंत्रण दिले.
मराठे आणि सय्यदांचे सैन्य दिल्लीवर पोहोचून लाल किल्ल्याला घेराव घातला.
घेराव पाहून दिल्लीचा बादशाह जनानखान्यात जाऊन बायकांमध्ये लपून बसला.
या मोहिमेत मराठ्यांनी छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पत्नी येसूबाई यांची सुटका केली होती.
