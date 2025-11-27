Kovidar Tree : अयोध्येच्या धर्मध्वजावरचा 'कोविदार' नक्की कोणता वृक्ष? रामायणात काय आहे उल्लेख?

सकाळ डिजिटल टीम
अयोध्या राम मंदिराच्या पूर्णत्वानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंदिराच्या शिखरावर ध्वजारोहण केले. या धर्मध्वजावर कोविदार वृक्ष आणि सूर्य चिन्ह आहे. कोविदार वृक्षाला कांचनार, कांचन, आपटा अशीही नावे आहेत.
RSS प्रमुख मोहन भागवत यांच्या मते, हा वृक्ष पारिजात आणि मांदार यांच्या संकरातून तयार झालेला आहे. स्वतः उन्हात उभा राहून इतरांना सावली देणारा सत्पुरुषांचे प्रतीक मानला जाणारा हा वृक्ष अत्यंत पवित्र आहे. औषधी आणि खाद्य उपयोगासाठीही याचा मोठ्या प्रमाणात वापर होतो.
वाल्मिकी रामायणात वनवास काळात भरत रामाला भेटण्यासाठी येत असताना, त्यांच्या सैन्याच्या ध्वजावर कोविदार चिन्ह होते. हे चिन्ह ओळखून प्रभू रामाने लक्ष्मणाला सांगितले, की येणारे सैन्य अयोध्येचेच आहे.
कश्यप ऋषींनी मांदार आणि पारिजात यांच्या संकरातून कोविदार वृक्षाची निर्मिती केली, त्यामुळे तो जगातील पहिला संकरित वृक्ष मानला जातो.
कोविदारचे वैज्ञानिक नाव Bauhinia variegata आहे. हा वृक्ष 15–25 मीटर उंच वाढतो.
कोविदारची जांभळट-गुलाबी फुले आणि औषधी गुणधर्म खूप महत्त्वाचे मानले जातात. त्वचारोग, पोटाचे विकार यावर याचे सत्त्व आणि साल उपयुक्त ठरतात.
कोविदार वृक्ष हिमालयाचा दक्षिणी भाग, पूर्व भाग आणि दक्षिण भारतात आढळतो.
