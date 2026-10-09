विसापूर किल्ला किती वर्ष जुना आहे?

Aarti Badade

विसापूर किल्ला किती जुना आहे?

महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध डोंगरी किल्ल्यांपैकी एक असलेला विसापूर किल्ला सध्याच्या बांधकामानुसार सुमारे ३०० ते ३१३ वर्षे जुना मानला जातो. मात्र, या परिसराचा इतिहास त्याहूनही प्राचीन असल्याचे पुरावे आढळतात.

Visapur Fort

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Sakal

पेशवेकाळात किल्ल्याला मिळाले नवे रूप

विसापूर किल्ल्याची सध्याची तटबंदी आणि अनेक बांधकामे पहिल्या पेशवे बाळाजी विश्वनाथ यांच्या काळाशी जोडली जातात. इ.स. १७१३ ते १७२० या कालखंडात किल्ल्याच्या बांधकामाला महत्त्व प्राप्त झाले.

Visapur Fort

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Sakal

इतिहास सातवाहन काळापर्यंत पोहोचतो

विसापूरच्या डोंगर परिसरात प्राचीन ब्राह्मी लिपीतील शिलालेख आणि पाण्याच्या टाक्यांचे अवशेष आढळतात. हे पुरावे या परिसराचा संबंध सुमारे १,८०० वर्षांपूर्वीच्या सातवाहन काळाशी जोडतात.

Visapur Fort

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Sakal

अनेक सत्तांच्या राजवटीचा साक्षीदार

पेशव्यांच्या काळापूर्वी विसापूरचा परिसर विविध सत्तांच्या ताब्यात होता. बहमनी, अहमदनगर आणि विजापूरच्या सुलतानशाहीचा या भागावर प्रभाव राहिला होता. त्यामुळे किल्ल्याच्या परिसराला मोठा ऐतिहासिक वारसा लाभला आहे.

Visapur Fort

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Sakal

शिवरायांच्या स्वराज्यात विसापूर

इ.स. १६५७ च्या सुमारास छत्रपती शिवाजी महाराजांनी या परिसराचा स्वराज्यात समावेश केला. सह्याद्रीतील महत्त्वाच्या किल्ल्यांच्या साखळीत विसापूरचे स्थान त्यामुळे अधिक महत्त्वाचे ठरले.

Visapur Fort

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Sakal

विसापूर किल्ल्याची खास वैशिष्ट्ये

किल्ल्यावर मजबूत तटबंदी, बुरुज, पाण्याच्या टाक्या आणि विविध वास्तूंचे अवशेष पाहायला मिळतात. उंच डोंगरावर वसलेला हा किल्ला आजही त्याच्या भव्य रचनेमुळे इतिहासप्रेमी आणि ट्रेकर्सचे लक्ष वेधून घेतो.

Visapur Fort

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Sakal

इतिहासासोबत निसर्गाचाही अनुभव

विसापूर किल्ला लोणावळा परिसरातील लोकप्रिय ट्रेकिंग ठिकाणांपैकी एक आहे. ऐतिहासिक वास्तू, सह्याद्रीचे विहंगम दृश्य आणि डोंगराळ परिसर यामुळे इतिहास आणि निसर्गाचा अनुभव एकाच ठिकाणी घेता येतो.

Visapur Fort

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Sakal

तोरणागड किती वर्ष जुना आहे?

torna fort

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Sakal

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