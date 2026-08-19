आयुर्वेदात 'या' फळाला आहे सुपरफूडचा दर्जा!

संतोष कानडे
आयुर्वेदात आवळ्याला (आमलकी) अत्यंत महत्त्वाचे फळ मानले गेले आहे.
आयुर्वेदात आवळ्याचा समावेश रसायन द्रव्यांमध्ये केला जातो.
आवळा चवीला आंबट असला तरी त्याचे विविध आरोग्यवर्धक गुण वर्णन केले आहेत.
यामध्ये व्हिटॅमिन C आणि विविध अँटीऑक्सिडंट्स मुबलक प्रमाणात आढळतात.
आवळा पचनक्रिया आणि शरीराच्या नैसर्गिक संरक्षणक्षमतेसाठी उपयुक्त मानला जातो.
आयुर्वेदात आवळ्याचा वापर च्यवनप्राशासह अनेक पारंपरिक औषधी तयारींमध्ये केला जातो.
आवळ्याचे सेवन ताजे फळ, रस, चूर्ण किंवा मुरंब्याच्या स्वरूपात केले जाते.
नियमित आणि योग्य प्रमाणात आवळा आहारात समाविष्ट करणे आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते.
मात्र प्रत्येक व्यक्तीची प्रकृती आणि आरोग्यस्थिती वेगळी असल्याने सेवनाचे प्रमाण महत्त्वाचे आहे.
म्हणूनच आधुनिक भाषेत आवळ्याला ‘आयुर्वेदातील सुपरफूड’ असे म्हटले जाते.