आयुर्वेदानुसार हेल्दी लाईफस्टाईल कशी आहे?

संतोष कानडे
आयुर्वेदानुसार निरोगी जीवनासाठी योग्य दिनचर्या आणि संतुलित आहार यांना सर्वाधिक महत्त्व दिले आहे.
सकाळी लवकर उठणे आणि ब्रह्ममुहूर्तात दिवसाची सुरुवात करणे आरोग्यासाठी हितावह मानले जाते.
रोज नियमित व्यायाम, योग आणि प्राणायाम केल्याने शरीर व मन संतुलित राहण्यास मदत होते.
ताजे, गरम आणि सहज पचणारे अन्न योग्य वेळी खाण्याचा सल्ला आयुर्वेदात दिला आहे.
भूक लागल्यावरच जेवणे आणि अतिखाणे टाळणे हे पचनासाठी महत्त्वाचे मानले जाते.
दिवसभर पुरेसे पाणी पिणे आणि ऋतूनुसार आहार-विहार बदलणे फायदेशीर मानले जाते.
राग, तणाव आणि चिंता यांवर नियंत्रण ठेवून मानसिक स्वास्थ्य जपण्यावर आयुर्वेद भर देतो.
रात्री हलका आहार घेऊन योग्य वेळी झोपणे आणि पुरेशी झोप घेणे आवश्यक मानले जाते.
मद्यपान, तंबाखू, धूम्रपान आणि अति प्रक्रिया केलेले अन्न टाळण्याचा सल्ला दिला जातो.
आयुर्वेदानुसार शरीर, मन आणि आहार यांचा समतोल राखणारी नियमित जीवनशैली हीच खऱ्या अर्थाने हेल्दी लाईफस्टाईल मानली जाते.