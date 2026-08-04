जेवताना पोटात केस गेला तर काय होईल?

संतोष कानडे

केस

जेवताना चुकून एखादा केस गिळला गेला, तर बहुतेक वेळा तो गंभीर समस्या निर्माण करत नाही.

मानवी केस

मानवी केस केराटिन नावाच्या प्रथिनापासून बनलेला असल्याने तो सहज पचत नाही.

पचनसंस्था

बहुतांश प्रकरणांमध्ये केस पचनसंस्थेतून तसाच पुढे जाऊन शौचावाटे बाहेर पडतो.

धोका

एक-दोन केस गिळल्याने साधारणपणे आरोग्याला धोका नसतो.

त्रास

मात्र केसासोबत घाण, धूळ किंवा जंतू असतील तर काही लोकांना पोट बिघडण्याचा त्रास होऊ शकतो.

केस गिळण्याची सवय

मोठ्या प्रमाणात किंवा वारंवार केस गिळण्याची सवय असल्यास पोटात केसांचा गोळा तयार होण्याचा दुर्मिळ धोका असतो.

पचनाशी संबंधित समस्या

यामुळे पोटदुखी, उलट्या, भूक कमी लागणे किंवा पचनाशी संबंधित समस्या उद्भवू शकतात.

केस

अशा प्रकारची समस्या सामान्यतः अनेक केस वारंवार गिळल्यासच दिसून येते.

उपचार

चुकून एक-दोन केस गिळल्यास सहसा कोणत्याही उपचाराची गरज नसते.

तीव्र पोटदुखी

मात्र केस गिळल्यानंतर तीव्र पोटदुखी, सतत उलट्या किंवा इतर गंभीर लक्षणे दिसल्यास त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

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