रात्री उशिरापर्यंत जागल्याने काय होतं? आयुर्वेदात काय सांगितलंय?

संतोष कानडे

आयुर्वेद

आयुर्वेदानुसार रात्री उशिरापर्यंत जागणे हे आरोग्यासाठी अपायकारक मानले गेले आहे.

पित्त दोष

रात्रजागरणामुळे वात आणि पित्त दोष वाढतात, ज्याचा शरीर आणि मनावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. यामुळे शरीरातील नैसर्गिक जैविक घड्याळ बिघडते आणि थकवा वाढतो.

झोप

आयुर्वेदात नियमित झोप ही शरीराची दुरुस्ती आणि ऊर्जेची पुनर्बांधणी करण्यासाठी अत्यंत आवश्यक मानली आहे.

डोळ्यांवर ताण

सतत जागरण केल्याने डोळ्यांवर ताण येणे, त्वचा निस्तेज होणे आणि पचनशक्ती कमकुवत होण्याची शक्यता असते.

स्मरणशक्ती

रात्रजागरणामुळे स्मरणशक्ती, एकाग्रता आणि मानसिक स्थिरतेवरही नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.

रोगप्रतिकारक शक्ती

दीर्घकाळ अपुरी झोप घेतल्यास रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होण्याचा धोका वाढू शकतो.

ब्रह्ममुहूर्त

आयुर्वेदानुसार योग्य वेळी झोपणे आणि ब्रह्ममुहूर्तात उठणे हे निरोगी जीवनशैलीचे महत्त्वाचे तत्त्व आहे.

हलका आहार

झोपण्यापूर्वी हलका आहार, शांत वातावरण आणि स्क्रीनचा कमी वापर केल्यास चांगली झोप लागण्यास मदत होते.

पचनक्रिया

नियमित आणि पुरेशी झोप घेतल्याने शरीर, मन आणि पचनक्रिया संतुलित राहण्यास मदत होते, असे आयुर्वेदात सांगितले आहे.

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