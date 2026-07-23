आयुर्वेदात सांगितलेत बोकडाच्या मटणाचे 'हे' फायदे

संतोष कानडे
आयुर्वेदात बकऱ्याचे अथवा बोकडाचे मांस पौष्टिक, बळवर्धक आणि शरीराला पोषण देणारे मानले गेले आहे.
बकरीच्या मांसापासून तयार केलेले सूप, रस्सा शरीराला प्रथिने आणि इतर पोषक घटक मिळवून देऊ शकतात
अशक्तपणा किंवा शरीराची ताकद कमी झालेल्या व्यक्तींना योग्य प्रमाणात मांसाहार पौष्टिक ठरू शकतो, असा आयुर्वेदिक दृष्टिकोन आहे.
बकरीचे मांस तुलनेने पचायला सोपे मानले जाते; मात्र ते व्यक्तीच्या पचनशक्तीवर अवलंबून असते.
रस्सा तयार करताना आले, लसूण, मिरी, हळद आणि इतर मसाल्यांचा वापर केल्यास चव आणि पचनास मदत होऊ शकते.
आजारातून किंवा अशक्तपणातून सावरताना योग्य आहाराचा भाग म्हणून मांसाहाराचा उपयोग केला जाऊ शकतो.
मात्र जास्त तेल, तूप आणि मसाले वापरून तयार केलेला रस्सा नियमित किंवा मोठ्या प्रमाणात खाणे योग्य नाही.
उच्च कोलेस्ट्रॉल, हृदयविकार, फॅटी लिव्हर किंवा इतर आरोग्य समस्या असलेल्या व्यक्तींनी मांसाहाराचे प्रमाण डॉक्टरांच्या किंवा आहारतज्ज्ञांच्या सल्ल्याने ठरवावे.
आयुर्वेदात आहार व्यक्तीची प्रकृती, पचनशक्ती, वय आणि आरोग्यस्थिती लक्षात घेऊन घेण्यावर भर दिला आहे.