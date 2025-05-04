आयुर्वेद सांगते 'हा' गोड रस लिव्हरसाठी रामबाण!

Aarti Badade
उसाचा रस नैसर्गिक साखरेने भरलेला असतो, जो झपाट्याने ऊर्जा वाढवतो – कृत्रिम साखरेशिवाय!
आयुर्वेदानुसार लिव्हर निरोगी ठेवण्यासाठी व कावीळसारख्या आजारांपासून बचावासाठी उसाचा रस उपयुक्त आहे.
अँटीऑक्सिडंट्स, फ्लेव्होनॉइड्स आणि व्हिटॅमिन C शरीराला आजारांपासून संरक्षण देतात.
उसामध्ये असलेले पाणी आणि इलेक्ट्रोलाइट्स शरीराला हायड्रेट ठेवतात – विशेषतः उन्हाळ्यात!
पोटातील आम्लता कमी करून, पाचनक्रिया सशक्त करतो.
अल्फा हायड्रॉक्सी अॅसिड त्वचेला नैसर्गिक चमक देतो आणि मुरुमांचा त्रास कमी करतो.
मूत्रवर्धक गुणधर्मामुळे यकृत आणि मूत्रमार्ग स्वच्छ राहतो.
नैसर्गिक खनिजे तोंडाची स्वच्छता राखतात आणि दुर्गंध दूर करतात.
कमी ग्लायसेमिक इंडेक्समुळे उसाचा रस डायबेटिक लोकांसाठी साखरेपेक्षा सुरक्षित आहे.
उन्हाळ्यात शरीराचा तापमान नियंत्रणात ठेवतो – थंडावा आणि ताजेपणा देतो.