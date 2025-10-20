रात्रीचं जेवण ठरवतं आरोग्य! हे 5 पदार्थ टाळाच

Aarti Badade
रात्रीचे जेवण हलके आणि हेल्दी असावे, कारण झोपेत शरीर अवयवांची दुरुस्ती करत असते.जड जेवण पचनसंस्थेवर भार टाकते, ज्यामुळे शरीराच्या दुरुस्तीच्या कामात अडथळा येतो.
रात्रीच्या जेवणात गव्हाचे पदार्थ खाणे टाळावे, कारण ते जड (गुरू) प्रकृतीचे असतात.ते पचायला जास्त वेळ घेतात, ज्यामुळे शरीरात 'अमा' (विषारी पदार्थ) जमा होऊ शकतात.
आयुर्वेदानुसार, रात्रीच्या वेळी दही खाल्ल्यास शरीरातील कफ आणि पित्ताचे प्रमाण वाढते. दही पचनासाठी चांगले असले तरी, रात्री खाल्ल्यास आजारांचा धोका वाढू शकतो.
मैदा देखील गव्हाप्रमाणेच जड असतो, ज्यामुळे तो पचायला जास्त वेळ लागतो.रात्री मैदा खाल्ल्यास शरीरात विषारी घटक (अमा) निर्माण होऊ शकतात.
कच्चे सॅलड (विशेषतः थंड आणि कोरडे) खाल्ल्यास शरीरातील वाताचे प्रमाण वाढते. सॅलडमधील पौष्टिक गुण पूर्ण आत्मसात करण्यासाठी, शिजवून खाणे हा आरोग्यदायी पर्याय आहे.
गोड चवीचे पदार्थ मुख्यतः (जड) प्रवृत्तीचे असतात, जे पचायला कठीण असतात. रात्री गोड खाल्ल्यास श्लेष्मा म्हणजेच कफ वाढतो.
रात्री पचनशक्ती सर्वात कमी असते, त्यामुळे जड अन्न विषारी पदार्थांमध्ये (अमा) बदलते.यामुळे लठ्ठपणा, मधुमेह, त्वचेचे रोग, आतड्यांचे रोग आणि हार्मोनल असंतुलन यांसारख्या समस्या होऊ शकतात.
