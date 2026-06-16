Jamun Seeds Benefits : आयुर्वेदात जांभळापेक्षा बियांना महत्व, ७ आजारांवर गुणकारी उपाय

Sandeep Shirguppe

आयुर्वेदात जांभूळ बिया

आयुर्वेदामध्ये जांभूळाच्या बियांचा उपयोग विविध आजारांवर केला जातो.

Ayurvedic benefits of jamun seeds

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esakal

मधुमेह नियंत्रित

जांभळाच्या बियांची पावडर शरीरातील इन्सुलिनची प्रक्रिया सुधारते.

Ayurvedic benefits of jamun seeds

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esakal

पचन सुधारण्यास

जांभळाच्या बियांमध्ये नैसर्गिक तुरट गुणधर्म असतात. याने अपचन, पोट फुगणे या समस्या दूर होतात.

Ayurvedic benefits of jamun seeds

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esakal

रक्तदाब नियंत्रण

जांभळाच्या बियांच्या पावडरमध्ये फ्लेव्होनॉइड्स आणि पोटॅशियम भरपूर प्रमाणात असल्याने रक्तदाब कमी करण्यास मदत होते.

Ayurvedic benefits of jamun seeds

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esakal

किडनीचे आरोग्य

जांभळाच्या बियांमध्ये अँटीऑक्सिडंट्स असतात, हे किडनी स्वच्छ करण्यास मदत करतात.

Ayurvedic benefits of jamun seeds

|

esakal

वजन कमी करण्यास मदत

रिकाम्या पोटी जांभळाच्या बियांची पावडर खाल्ल्याने चयापचय क्रिया वेगवान होते, यामुळे वजन कमी करण्यास मदत होते.

Ayurvedic benefits of jamun seeds

|

esakal

त्वचेचे आरोग्य

बियांची पेस्ट चेहऱ्यावर लावल्याने मुरूम, डाग, आणि सुरकुत्या कमी होतात, ज्यामुळे त्वचा नितळ व चमकदार बनते.

Ayurvedic benefits of jamun seeds

|

esakal

टीप

जर तुम्हाला मधुमेह किंवा इतर कोणताही मोठा आजार असेल, तर या उपायांचा वापर करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला अवश्य घ्यावा.

Ayurvedic benefits of jamun seeds

|

esakal

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