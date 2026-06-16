Jamun Seeds Benefits : आयुर्वेदात जांभळापेक्षा बियांना महत्व, ७ आजारांवर गुणकारी उपाय

Sandeep Shirguppe
आयुर्वेदामध्ये जांभूळाच्या बियांचा उपयोग विविध आजारांवर केला जातो.
Ayurvedic benefits of jamun seeds
esakal
जांभळाच्या बियांची पावडर शरीरातील इन्सुलिनची प्रक्रिया सुधारते.
Ayurvedic benefits of jamun seeds
esakal
जांभळाच्या बियांमध्ये नैसर्गिक तुरट गुणधर्म असतात. याने अपचन, पोट फुगणे या समस्या दूर होतात.
Ayurvedic benefits of jamun seeds
esakal
जांभळाच्या बियांच्या पावडरमध्ये फ्लेव्होनॉइड्स आणि पोटॅशियम भरपूर प्रमाणात असल्याने रक्तदाब कमी करण्यास मदत होते.
Ayurvedic benefits of jamun seeds
esakal
जांभळाच्या बियांमध्ये अँटीऑक्सिडंट्स असतात, हे किडनी स्वच्छ करण्यास मदत करतात.
Ayurvedic benefits of jamun seeds
esakal
रिकाम्या पोटी जांभळाच्या बियांची पावडर खाल्ल्याने चयापचय क्रिया वेगवान होते, यामुळे वजन कमी करण्यास मदत होते.
Ayurvedic benefits of jamun seeds
esakal
बियांची पेस्ट चेहऱ्यावर लावल्याने मुरूम, डाग, आणि सुरकुत्या कमी होतात, ज्यामुळे त्वचा नितळ व चमकदार बनते.
Ayurvedic benefits of jamun seeds
esakal
जर तुम्हाला मधुमेह किंवा इतर कोणताही मोठा आजार असेल, तर या उपायांचा वापर करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला अवश्य घ्यावा.
Ayurvedic benefits of jamun seeds
esakal