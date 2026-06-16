शहाजी महाराज यांची दिनचर्या कशी होती?

Sandip Kapde

जागरण

बंगळुरूमध्ये पहाटे भूपाळ्यांचे मधुर स्वर आणि मंत्रपठण ऐकून शहाजी महाराज दिवसाची सुरुवात करत असत.

Shahaji Maharaj's Daily Routine

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निरीक्षण

प्रातर्विधी पूर्ण केल्यानंतर ते वाड्यासमोरील मैदानातील घोडेस्वारांच्या कवायतीचे निरीक्षण करत.

Shahaji Maharaj's Daily Routine

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कवायत

सुमारे हजार ते पंधराशे घोडेस्वारांची शिस्तबद्ध कवायत पाहणे हा त्यांच्या दिनक्रमाचा महत्त्वाचा भाग होता.

Shahaji Maharaj's Daily Routine

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आरोग्य

कवायत पाहिल्यानंतर ते वैद्याकडून नाडीपरीक्षा करून आपल्या आरोग्याची काळजी घेत असत.

Shahaji Maharaj's Daily Routine

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स्नान

स्नान आटोपल्यानंतर ते दरबारात जाण्यासाठी पूर्ण तयारी करत असत.

Shahaji Maharaj's Daily Routine

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दरबार

सभामंडपाला नवगजी म्हटले जात असे आणि तेथे राजे, संस्थानिक, परराष्ट्र वकील व सरदार आधीच उपस्थित असत.

Shahaji Maharaj's Daily Routine

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प्रवेश

भालदारांच्या ललकारीत हातातील तलवारीचे अग्र जमिनीला टेकवत शहाजी महाराज सिंहासनाकडे प्रस्थान करत.

Shahaji Maharaj's Daily Routine

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राजकारण

सिंहासनारूढ झाल्यानंतर ते राज्यकारभार, न्यायनिवाडा आणि विविध प्रशासकीय कामांवर लक्ष देत असत.

Shahaji Maharaj's Daily Routine

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स्वारी

भोजनानंतर कधी स्वारी तर कधी शिकारीसाठी जाऊन ते आपल्या युद्धकौशल्याचा सराव करत असत.

Shahaji Maharaj's Daily Routine

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विद्वत्ता

पंडित आणि कारभाऱ्यांसोबत ते राजकारण, न्याय, काव्य आणि विनोद यांवरही चर्चा करत असत.

Shahaji Maharaj's Daily Routine

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खलबत

सायंकाळची पूजा आणि उपहार झाल्यानंतर मोजक्या मुत्सद्यांसह खलबतखान्यात गुप्त चर्चा आणि महत्त्वाचे निर्णय घेतले जात असत.

Shahaji Maharaj's Daily Routine

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शिस्त

शहाजी महाराजांची संपूर्ण दिनचर्या शिस्त, दूरदृष्टी, प्रशासनकौशल्य आणि पराक्रम यांचे उत्कृष्ट उदाहरण मानली जाते.

Shahaji Maharaj's Daily Routine

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Shivaji Maharaj Military Camp Facts

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