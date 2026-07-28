ताक कधी प्यावं? कधी पिऊ नये? आयुर्वेदात काय सांगितलंय?

संतोष कानडे
ताक हे पचनासाठी हलके आणि आरोग्यदायी पेय मानले जाते.
आयुर्वेदानुसार ताक जेवणानंतर पिणे अधिक योग्य मानले जाते. त्यामुळे पचनक्रिया सुरळीत होण्यास मदत होते.
ताकामध्ये थोडे सैंधव मीठ, भाजलेले जिरे आणि कोथिंबीर घातल्यास त्याची चव आणि पाचक गुण वाढतात.
ताक शक्यतो ताजे आणि घरचे असावे. फ्रिजमधील अतिथंड ताक पिण्याऐवजी सामान्य तापमानाचे ताक घेणे चांगले.
आयुर्वेदात ताकाला दीपन-पाचन म्हणजे भूक वाढवणारे आणि पचनास मदत करणारे मानले जाते.
जड, तेलकट जेवणानंतर ताक घेतल्याने पोट हलके वाटण्यास मदत होऊ शकते.
रात्री ताक पिणे शक्यतो टाळावे, विशेषतः सर्दी-कफाचा त्रास असणाऱ्यांनी पिऊ नये.
उन्हाळ्यात ताक पिणे फायदेशीर ठरू शकते. मात्र ते बर्फासारखे थंड न घेता सामान्य तापमानाचे असावे.
पावसाळ्यात ताकामुळे पचनशक्ती मंदावू शकते, त्यामुळे ताजे ताक हे भाजलेले जिरे आणि सैंधव मीठ घालून मर्यादित प्रमाणात घेता येते.
हिवाळ्यात ज्यांना कफ, सर्दी किंवा घशाचा त्रास होतो त्यांनी ताकाचे सेवन कमी करावे किंवा टाळावे.