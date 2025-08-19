आयुर्वेदातील ७ वनस्पती, ज्या वाढवतात तुमची रोगप्रतिकारशक्ती

Monika Shinde
आयुर्वेद हे हजारो वर्षांपासून आरोग्यासाठी उपयोगी ठरलेले विज्ञान आहे. या तंत्रात अनेक वनस्पती रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी वापरल्या जातात.
तुळस ही रोगप्रतिकारशक्ती वाढवणारी वनस्पती आहे. ती शरीरातील विषारी पदार्थ दूर करते आणि संसर्गांपासून संरक्षण देते.
अश्वगंधा शरीराला ताकद देते आणि तणाव कमी करते. यामुळे रोगांपासून लढण्याची ताकद वाढते.
अद्रक मध्ये अँटीऑक्सिडंट्स आणि सूज कमी करणारे गुण असतात. त्यामुळे तो रोगप्रतिकारशक्ती सुधारतो.
हळदीत अँटीबॅक्टेरियल आणि अँटीइन्फ्लेमेटरी गुणधर्म आहेत. हे शरीरातील सूज कमी करून रोगप्रतिकारशक्ती वाढवते.
गिलोय म्हणजेच ‘सर्पगंधा’ ही वनस्पती शरीराला रोगांपासून सुरक्षित ठेवते आणि रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत करते.
कडुलिंबात अँटीबॅक्टेरियल आणि अँटीफंगल गुणधर्म असतात, जे त्वचा व शरीराच्या इम्युनिटीला बळकट करतात.