जेवणाआधी हात धुणं का आहे आरोग्यासाठी गरजेचं? जाणून घ्या कारणं

Monika Shinde

जेवणाआधी हात धुणं

जेवणाआधी हात धुणं ही आरोग्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची सवय आहे. आपल्या हातांवर अनेक प्रकारचे जीवाणू आणि विषाणू असू शकतात, जे अन्नात जाऊन आजार होऊ शकतात.

अनेक वस्तू स्पर्श करतो

आपण दिवसभर अनेक वस्तू स्पर्श करतो, जसे की मोबाईल, दारे, पैसा इत्यादी. यामुळे हातांवर बॅक्टेरिया आणि विषाणू लागतात, जे जर हात न धुतल्यास अन्नात जातात.

संसर्गाचा धोका वाढतो

हात न धुतल्यामुळे जठराच्या आणि आतड्यांच्या संसर्गाचा धोका वाढतो. त्यामुळे अपचन, अतिसार, टायफॉईड सारखे आजार होण्याची शक्यता वाढते.

सूक्ष्मजीव दूर होतात

हात धुण्याने आपले हात स्वच्छ होतात आणि आजार निर्माण करणारे सूक्ष्मजीव दूर होतात. त्यामुळे आपण स्वतःला आणि कुटुंबाला आरोग्यदायी ठेवू शकतो.

साबण किंवा हँडवॉश सिरम वापरणे

हात धुण्यासाठी साबण किंवा हँडवॉश सिरम वापरणे आवश्यक आहे. फक्त पाण्याने हात धुणे पुरेसे नाही. साबणाने हात स्वच्छ करत जीवाणूंना नष्ट करता येते.

योग्य पद्धत

हात धुण्याची योग्य पद्धत म्हणजे साबण लावून किमान 20 सेकंदांपर्यंत हात स्वच्छ धुणे आणि नंतर स्वच्छ पाण्याने धुणे.

जेवणाआधी आणि नंतर

विशेषतः जेवणाआधी आणि नंतर, स्वच्छ शौचालयीन वापरानंतर, तसेच बाहेरून घरी आल्यावर हात धुणे आवश्यक आहे.

संरक्षण करा

या सोप्या पण महत्त्वाच्या सवयीने आपण आरोग्य टिकवू शकतो. जेवणाआधी हात स्वच्छ करून तुमचे आणि तुमच्या परिवाराचे संरक्षण करा.

सॅलड खाल्लं की का बदलतो तुमचा मूड? जाणून घ्या याचे आश्चर्यकारक फायदे!

येथे क्लिक करा