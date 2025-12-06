Stress कमी करण्यासाठी 6 आयुर्वेदिक उपाय

शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य

जास्त काळजी केल्याने गंभीर शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात.

ताण

म्हणूनच, ताणतणावाचा सामना कसा करायचा हे शिकल्याने आरोग्य देखील निरोगी राहते.

हर्बल टी

ताण कमी करण्यासाठी आणि झोपेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी हर्बल टचे सेवन करु शकता.

मालीश करणे

ताण कमी करण्यासाठी कोमट तेलाने मालिश करावी. तुम्ही तीळाचे तेल वापरु शकता.

नस्य थेरपी

नस्य थेरपी ही नाकातील रक्तसंचय दूर करण्यासाठी आणि सायनसचा त्रास कमी करतो. तसेच ताण कमी करण्यास मदत करते.

कोमट पाणी

दिवसाची सुरुवात कोमट पाण्यात लिंबाचा रस मिसळून प्यावा. यामुळे पचन सुधारते आणि ताण कमी होतो.

ध्यान

जर तुमच्या मनात अनेक विचार असतील तर ताण वाढतो. यामुळे १० ते २० मिनिटे ध्यान करावे. यामुळे ताण कमी होतो.

