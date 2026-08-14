कामोत्तेजना वाढवण्यासाठी आयुर्वेदात कोणते उपाय सांगितलेत?

सकाळ डिजिटल टीम

आयुर्वेद

आयुर्वेदात कामेच्छा आणि लैंगिक क्षमता वाढवण्यासाठी वाजीकरण चिकित्सा सांगितली आहे.

वाजीकरण

वाजीकरणाचा उद्देश लैंगिक सामर्थ्य, प्रजनन आरोग्य आणि शरीराची ताकद सुधारण्याशी संबंधित आहे.

मुसळी

अश्वगंधा, शतावरी, मुसळी आणि कपिकच्छू यांसारख्या वनस्पतींचा आयुर्वेदिक ग्रंथांमध्ये वाजीकरणासाठी उल्लेख आहे.

खजूर

दूध, तूप, खजूर, उडीद, द्राक्षे आणि गहू यांसारख्या पौष्टिक पदार्थांचाही पारंपरिक संदर्भ आढळतो.

पुरेशी झोप

पुरेशी झोप, विश्रांती आणि पौष्टिक आहार यांना आयुर्वेदात महत्त्व दिले जाते.

प्रसन्न वातावरणात

ताण कमी ठेवणे आणि प्रसन्न वातावरणात राहणे यामुळे लैंगिक इच्छेला मदत होऊ शकते.

भावनिक नाते

प्रेमळ संवाद आणि जोडीदारासोबतचे भावनिक नाते यांचाही कामेच्छेवर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.

आयुर्वेद

वाजीकरणातील औषधे तज्ज्ञ आयुर्वेद चिकित्सकांच्या सल्ल्यानेच घेणे योग्य आहे.

कामेच्छा

कामेच्छा कमी होण्यामागे ताण, अपुरी झोप, काही औषधे किंवा इतर आरोग्यविषयक कारणे असू शकतात.

उपचार

त्यामुळे कामेच्छा कमी असल्यास कारण समजून घेऊन योग्य उपचार घेणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

औरंगजेबाच्या ‘या’ निर्णयामुळे मुघल साम्राज्य संपलं?

aurangzeb

|

esakal

येथे क्लिक करा