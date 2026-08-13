त्वचा चमकदार ठेवण्यासाठी आयुर्वेदात सांगितलेल्या 7 सवयी

संतोष कानडे

आयुर्वेद

आयुर्वेदानुसार त्वचेचे आरोग्य चांगले ठेवण्यासाठी आहार, झोप आणि दैनंदिन दिनचर्येला महत्त्व दिले जाते.

हायड्रेटेड

सकाळी उठल्यानंतर पुरेसे पाणी पिणे आणि शरीर हायड्रेटेड ठेवणे उपयुक्त ठरू शकते.

अन्न खाणे

ताजे, पौष्टिक आणि संतुलित अन्न खाणे तसेच फळे, भाज्या आणि धान्यांचा आहारात समावेश करावा.

पदार्थ

अतितेलकट, अतिगोड आणि अतिप्रक्रिया केलेले पदार्थ कमी प्रमाणात घेण्याचा सल्ला दिला जातो.

पुरेशी झोप

नियमित आणि पुरेशी झोप घेणे त्वचेच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाचे मानले जाते.

व्यायाम

दररोज हलका व्यायाम किंवा योग केल्याने शरीराची सक्रियता आणि एकूण आरोग्य चांगले ठेवण्यास मदत होऊ शकते.

त्वचा

त्वचेच्या प्रकारानुसार योग्य तेलाने अभ्यंग किंवा सौम्य मालिश करण्याची पद्धत आयुर्वेदात सांगितली आहे.

प्रदूषण

धूळ, प्रदूषण आणि तीव्र उन्हापासून त्वचेचे संरक्षण करणेही आवश्यक आहे.

आयुर्वेदिक उपाय

त्वचेसाठी घरगुती किंवा आयुर्वेदिक उपाय वापरण्यापूर्वी ते आपल्या त्वचेला योग्य आहेत का, याची खात्री करावी.

चमक

त्वचेची चमक ही केवळ बाह्य उपायांवर नाही, तर संतुलित आहार, चांगली झोप आणि निरोगी जीवनशैलीवरही अवलंबून असते.

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