आयुर्वेदात तरुण दिसण्यासाठी कोणते उपाय सांगितले आहेत?

संतोष कानडे

झोप

नियमित आणि पुरेशी झोप घेणे हे शरीराच्या पुनर्बांधणीसाठी महत्त्वाचे मानले जाते.

संतुलित अन्न

ताजे, पौष्टिक आणि संतुलित अन्न घेऊन अतितेलकट, अतिगोड आणि प्रक्रिया केलेले पदार्थ कमी करण्याचा सल्ला दिला जातो.

नियमित व्यायाम

नियमित व्यायाम, योग आणि शारीरिक हालचाल शरीराची ताकद व लवचिकता टिकवण्यास मदत करू शकते.

तेलाने मालिश

अभ्यंग म्हणजे शरीराला योग्य तेलाने मालिश करण्याची पद्धत असून, आयुर्वेदात तिचा त्वचा आणि शरीराच्या आरोग्यासाठी पारंपरिक वापर केला जातो.

त्वचेचे संरक्षण

त्वचेची स्वच्छता राखणे आणि सूर्यप्रकाशाच्या अति संपर्कापासून त्वचेचे संरक्षण करणे महत्त्वाचे आहे.

औषधी वनस्पती

आवळा, हळद आणि काही औषधी वनस्पतींचा वापर आयुर्वेदात त्यांच्या पारंपरिक गुणधर्मांनुसार केला जातो.

मन प्रसन्न ठेवणे

ताणतणाव कमी ठेवणे आणि मन प्रसन्न ठेवणे हे निरोगी व तरुण दिसण्यासाठी महत्त्वाचे मानले जाते.

अतिमद्यपान

धूम्रपान, अतिमद्यपान आणि अनियमित जीवनशैली टाळणे त्वचेच्या आणि एकूण आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते.

रसायन

आयुर्वेदातील रसायन चिकित्सा ही शरीराचे आरोग्य आणि दीर्घायुष्य टिकवण्याशी संबंधित पारंपरिक संकल्पना आहे; मात्र तिचे उपचार तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखालीच घ्यावेत.

नियमित व्यायाम

थोडक्यात, आयुर्वेदानुसार तरुण दिसण्यासाठी संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पुरेशी झोप, तणाव नियंत्रण आणि निरोगी दिनचर्या यांना सर्वाधिक महत्त्व आहे.

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