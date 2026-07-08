पोट साफ होण्यासाठी औषधांची गरज नाही! आयुर्वेद सांगतो हे 7 सोपे उपाय

Aarti Badade

बद्धकोष्ठतेचा त्रास होतोय?

सकाळी पोट नीट साफ न होणे, पोट फुगणे आणि अपचन यामुळे अनेकजण त्रस्त असतात. काही सोपे आयुर्वेदिक उपाय हा त्रास कमी करण्यास मदत करू शकतात.

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त्रिफळा चूर्णाचा वापर

रात्री झोपण्यापूर्वी एक चमचा त्रिफळा चूर्ण कोमट पाण्यासोबत घेतल्यास आतड्यांची स्वच्छता होण्यास आणि मल मऊ होण्यास मदत मिळू शकते.

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Sakal

ज्येष्ठमधाचा उपाय

जुनाट बद्धकोष्ठतेच्या समस्येमध्ये ज्येष्ठमध चूर्ण गरम पाण्यासोबत घेतल्याने पचनक्रिया सुधारण्यास आणि पोट साफ होण्यास मदत होऊ शकते.

constipation ayurvedic remedies

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Sakal

ओवा आणि बडीशेप

रात्री किंवा सकाळी रिकाम्या पोटी ओवा किंवा बडीशेप चावून खाल्ल्यास गॅस, अपचन आणि पोटफुगीचा त्रास कमी होण्यास मदत मिळते.

constipation ayurvedic remedies

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Sakak

एरंडेल तेलाचा उपयोग

बद्धकोष्ठतेचा त्रास जास्त असल्यास, तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार एरंडेल तेल कोमट दूध किंवा पाण्यासोबत घेणे काहींना फायदेशीर ठरू शकते.

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Sakal

सकाळची चांगली सवय

रिकाम्या पोटी कोमट पाण्यात लिंबाचा रस घालून पिल्याने पचनक्रिया सक्रिय होण्यास आणि पोट साफ होण्यास मदत मिळू शकते.

constipation ayurvedic remedies

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Sakal

आहारात हे पदार्थ ठेवा

पपई, पेरू, हिरव्या भाज्या आणि भरपूर पाणी यांचा आहारात समावेश केल्यास फायबरचे प्रमाण वाढते आणि बद्धकोष्ठतेचा त्रास कमी होण्यास मदत होते.

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Sakal

महत्त्वाची सूचना

हे उपाय सामान्य माहितीसाठी आहेत. बद्धकोष्ठतेचा त्रास वारंवार होत असेल किंवा दीर्घकाळ कायम राहत असेल, तर स्वतः औषधोपचार न करता आयुर्वेद तज्ज्ञ किंवा डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

constipation ayurvedic remedies

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Sakal

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Sakal

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