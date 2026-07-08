पोट साफ होण्यासाठी औषधांची गरज नाही! आयुर्वेद सांगतो हे 7 सोपे उपाय

Aarti Badade
सकाळी पोट नीट साफ न होणे, पोट फुगणे आणि अपचन यामुळे अनेकजण त्रस्त असतात. काही सोपे आयुर्वेदिक उपाय हा त्रास कमी करण्यास मदत करू शकतात.
constipation ayurvedic remedies
Sakal
रात्री झोपण्यापूर्वी एक चमचा त्रिफळा चूर्ण कोमट पाण्यासोबत घेतल्यास आतड्यांची स्वच्छता होण्यास आणि मल मऊ होण्यास मदत मिळू शकते.
constipation ayurvedic remedies
Sakal
जुनाट बद्धकोष्ठतेच्या समस्येमध्ये ज्येष्ठमध चूर्ण गरम पाण्यासोबत घेतल्याने पचनक्रिया सुधारण्यास आणि पोट साफ होण्यास मदत होऊ शकते.
constipation ayurvedic remedies
Sakal
रात्री किंवा सकाळी रिकाम्या पोटी ओवा किंवा बडीशेप चावून खाल्ल्यास गॅस, अपचन आणि पोटफुगीचा त्रास कमी होण्यास मदत मिळते.
constipation ayurvedic remedies
Sakak
बद्धकोष्ठतेचा त्रास जास्त असल्यास, तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार एरंडेल तेल कोमट दूध किंवा पाण्यासोबत घेणे काहींना फायदेशीर ठरू शकते.
constipation ayurvedic remedies
Sakal
रिकाम्या पोटी कोमट पाण्यात लिंबाचा रस घालून पिल्याने पचनक्रिया सक्रिय होण्यास आणि पोट साफ होण्यास मदत मिळू शकते.
constipation ayurvedic remedies
Sakal
पपई, पेरू, हिरव्या भाज्या आणि भरपूर पाणी यांचा आहारात समावेश केल्यास फायबरचे प्रमाण वाढते आणि बद्धकोष्ठतेचा त्रास कमी होण्यास मदत होते.
constipation ayurvedic remedies
Sakal
हे उपाय सामान्य माहितीसाठी आहेत. बद्धकोष्ठतेचा त्रास वारंवार होत असेल किंवा दीर्घकाळ कायम राहत असेल, तर स्वतः औषधोपचार न करता आयुर्वेद तज्ज्ञ किंवा डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
constipation ayurvedic remedies
Sakal
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Sakal