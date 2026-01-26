आयुष्मान कार्ड कसं बनवायचं? असा मिळवा 5 लाख रुपयांचा मोफत आरोग्य विमा

Vinod Dengale
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) अंतर्गत दिलं जाणारं हे आरोग्य कार्ड आहे.
यालाच आयुष्मान हेल्थ कार्ड असंही म्हटलं जातं.
आयुष्मान कार्डच्या मदतीने दरवर्षी 5 लाखांपर्यंत मोफत उपचार मिळू शकतात.
तुम्ही जवळच्या CSC केंद्रावर जाऊन आयुष्मान कार्डसाठी अर्ज करू शकता.
आयुष्मान कार्डसाठी आधार कार्डच्या माध्यमातूनच नोंदणी केली जाते.
अर्ज करताना तुमची संपूर्ण कागदपत्रे तपासली जातात. तुमची कागदपत्रे सरकारी डेटाबेसशी जुळवून केली जाते.
नोंदणीदरम्यान आधार कार्ड, रेशन कार्ड आणि मोबाईल नंबर यांची तपासणी होते.
तुम्ही घरी बसूनही अर्ज करू शकता. यासाठी beneficiary.nha.gov.in या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन तुम्हाला अर्ज करता येतो.
आयुष्मान कार्ड मिळाल्यावर देशभरातील नोंदणीकृत रुग्णालयांत मोफत उपचार घेता येतात.
