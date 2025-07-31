B12 ची कमतरता? शाकाहारींसाठी मांस न खाता हे 7 पदार्थ ठरतील रामबाण!

Aarti Badade

शाकाहारी? व्हिटॅमिन B12 ची चिंता नाही!

शरीरासाठी अत्यावश्यक असलेले व्हिटॅमिन B12 मांसाहाराशिवायही मिळू शकते. जाणून घ्या हे ७ शाकाहारी पर्याय.

पौष्टिक यीस्ट – चवदार आणि पोषक

चीजसारखी चव असलेले न्यूट्रिशनल यीस्ट सूप, पास्ता, सॅलडमध्ये वापरा – व्हिटॅमिन B12 मिळवण्यासाठी उत्तम स्रोत.

फोर्टिफाइड प्लांट-बेस्ड दूध

सोया, बदाम किंवा ओट दुधात भरपूर B12 असते. दररोज एक ग्लास आरोग्यासाठी फायदेशीर.

ब्रेकफास्ट सीरिअल्स – सकाळचं B12 डोस

फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट सीरिअल्समुळे तुम्हाला ऊर्जा मिळते आणि B12 ची कमतरताही भरून निघते.

टोफू आणि सोया – शाकाहारातली शक्ती

फोर्टिफाइड टोफू व सोया उत्पादनांमध्ये B12 असतं. जेवणात समावेश करणे फायद्याचं.

इडली-डोसा बॅटर – आंबट पण आरोग्यदायी

आंबवलेले पदार्थ जसे की इडली-डोसा बॅटर थोड्या प्रमाणात व्हिटॅमिन B12 देतात.

ताक – थंडावा आणि पोषण एकत्र

दररोज एक ग्लास ताक प्यायल्यास B12 मिळतो आणि पचनही सुधारतं.

अंकुरित धान्ये – नैसर्गिक बॅक्टेरिया आणि B12

अंकुरलेल्या मूग, चणे, मटकीमध्ये B12 निर्मिती करणारे चांगले बॅक्टेरिया असतात.

B12 मिळवा – शाकाहारी मार्गाने!

मांसाहार न करता ही शरीरात ऊर्जा आणि पोषण टिकवून ठेवा. आजच या पदार्थांचा आहारात समावेश करा.

