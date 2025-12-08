Baba Adhav Work : बाबा आढाव यांची 'टॉप 10' कामगिरी ; वाच फक्त एका क्लिकवर!

Mayur Ratnaparkhe

हमाल पंचायतची स्थापना -

पुण्यातील हमाल (डोलीवाले), मजुरांना संघटीत करून त्यांच्या हक्कांसाठी लढा उभारला.

माथाडी हमाल कामगार कायदा -

महाराष्ट्र माथाडी हमाल आणि इतर कामगार कायदा (1969) लागू करण्यातील मोठे योगदान दिले.

“कष्टाची भाकर” उपक्रम -

रस्त्यावर, बांधकामावर, हमालीत काम करणाऱ्या गरीब कामगारांना स्वस्त दरात जेवण उपलब्ध करून देणारा सामाजिक उपक्रम.

‘विषमता निर्मूलन समिती’चे नेतृत्व -

सामाजिक विषमता, भेदभाव, जात-व्यवस्थेविरुद्ध ठाम भूमिका. विविध सामाजिक चळवळींना दिशा दिली.

रिक्षा-ऑटोरिक्षा कामगारांसाठी आंदोलन -

रिक्षाचालकांच्या हक्कांसाठी परवाने, न्याय्य दंड, सामाजिक सुरक्षा यासाठी मोठे आंदोलन चालवले. रिक्षाचालक संघटनांना स्थिरता दिली.

असंघटित कामगारांना संघटीत -

हॉटेल कामगार, मोलकरीण, बांधकाम मजूर, भाजीविक्रेते या असंघटित क्षेत्रातील लाखो मजुरांचे आवाज बनले.

श्रमिकांसाठी आयुष्यभर सेवा -

जात, वर्ग, धर्म न पाहता कामगारांच्या कल्याणासाठी काम. सामाजिक न्यायाच्या लढ्यात अग्रभागी.

गांधीवादी चळवळींचा प्रभावी पुरस्कार -

गांधीवादी विचारांवर चाललेले जीवन. संघर्ष असला तरी मार्ग शांततामय.

शासनावर दबाव -

संघटन, सेवा, प्रामाणिकपणा, आणि ध्येयवेडेपणाचा आदर्श—कामगार चळवळीतील “वडीलधारी” व्यक्तिमत्व.

