Baba Adhav Work : बाबा आढाव यांची 'टॉप 10' कामगिरी ; वाच फक्त एका क्लिकवर!

Mayur Ratnaparkhe
पुण्यातील हमाल (डोलीवाले), मजुरांना संघटीत करून त्यांच्या हक्कांसाठी लढा उभारला.
महाराष्ट्र माथाडी हमाल आणि इतर कामगार कायदा (1969) लागू करण्यातील मोठे योगदान दिले.
रस्त्यावर, बांधकामावर, हमालीत काम करणाऱ्या गरीब कामगारांना स्वस्त दरात जेवण उपलब्ध करून देणारा सामाजिक उपक्रम.
सामाजिक विषमता, भेदभाव, जात-व्यवस्थेविरुद्ध ठाम भूमिका. विविध सामाजिक चळवळींना दिशा दिली.
रिक्षाचालकांच्या हक्कांसाठी परवाने, न्याय्य दंड, सामाजिक सुरक्षा यासाठी मोठे आंदोलन चालवले. रिक्षाचालक संघटनांना स्थिरता दिली.
हॉटेल कामगार, मोलकरीण, बांधकाम मजूर, भाजीविक्रेते या असंघटित क्षेत्रातील लाखो मजुरांचे आवाज बनले.
जात, वर्ग, धर्म न पाहता कामगारांच्या कल्याणासाठी काम. सामाजिक न्यायाच्या लढ्यात अग्रभागी.
गांधीवादी विचारांवर चाललेले जीवन. संघर्ष असला तरी मार्ग शांततामय.
१०. अनेक पिढ्यांना प्रेरणा देणारा समाजसेवेचा आदर्श
संघटन, सेवा, प्रामाणिकपणा, आणि ध्येयवेडेपणाचा आदर्श—कामगार चळवळीतील “वडीलधारी” व्यक्तिमत्व.
