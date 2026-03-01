किडनी शरीरातून निकामी का होते? 'हे' 7 संकेत दुर्लक्ष करू नका!

Aarti Badade
किडनी हा शरीराचा असा महत्त्वाचा भाग आहे जो रक्त शुद्ध करणे, घातक टॉक्सिन्स बाहेर काढणे आणि पाण्याचे संतुलन राखण्याचे काम करतो.
मधुमेह, उच्च रक्तदाब, कमी पाणी पिणे आणि वेदनाशामक औषधांचा अतिवापर यांमुळे किडनी निकामी होण्याचा धोका वाढतो.
जर किडनी योग्य प्रकारे काम करत नसेल, तर शरीरात पाणी साठू लागते. परिणामी पाय, गुडघे, हात किंवा चेहऱ्यावर सूज दिसू लागते.
वारंवार लघवीला होणे, लघवीचे प्रमाण अचानक कमी होणे किंवा लघवीचा रंग गडद होणे, ही किडनीच्या समस्येची सुरुवातीची लक्षणे आहेत.
किडनी निकामी झाल्यावर शरीरात विषारी पदार्थ जमा होतात, ज्यामुळे कोणतीही हालचाल न करताही व्यक्तीला प्रचंड थकवा आणि अशक्तपणा जाणवतो.
किडनीच्या आजारामुळे पचनसंस्थेवर परिणाम होतो. यामुळे भूक मंदावते, सतत उलट्या झाल्यासारखे वाटते आणि जेवणाची इच्छा होत नाही.
जेव्हा किडनी रक्तातील टॉक्सिन्स बाहेर काढू शकत नाही, तेव्हा रक्तातील अशुद्धता वाढते. याचा परिणाम त्वचेवर होऊन सतत खाज येण्याची समस्या निर्माण होते.
