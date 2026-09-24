बाबा वेंगांची भविष्यवाणी! जगाचा अंत कधी होणार?

Aarti Badade
बाबा वेंगा यांच्या नावाने ५०७९ मध्ये जगाचा अंत होणार असल्याचा दावा सध्या चर्चेत आहे.
World End Baba Vanga predictions
Sakal
इंटरनेटवर फिरणाऱ्या कथित भविष्यवाण्यांच्या टाइमलाइनमध्ये ५०७९ हे वर्ष जगाच्या अंताशी जोडले गेले आहे.
World End Baba Vanga predictions
Sakal
काही दाव्यांनुसार ५०७९ मधील जगाचा अंत एखाद्या मोठ्या ब्रह्मांडीय घटनेमुळे होईल, असे सांगितले जाते.
World End Baba Vanga predictions
Sakal
५०७९ मध्ये जग संपेल, अशी बाबा वेंगा यांनी स्वतः केलेली अधिकृत भविष्यवाणी असल्याचा ठोस पुरावा उपलब्ध नाही.
World End Baba Vanga predictions
Sakal
बाबा वेंगा यांनी त्यांच्या भविष्यवाण्यांचा अधिकृत लिखित संग्रह मागे ठेवला नसल्याने त्यांच्या नावाने प्रसिद्ध होणाऱ्या अनेक दाव्यांचा मूळ स्रोत स्पष्ट होत नाही.
World End Baba Vanga predictions
Sakal
मोठी जागतिक घटना घडल्यानंतर बाबा वेंगा यांच्या नावाशी जोडलेले जुने दावे सोशल मीडिया आणि विविध माध्यमांवर पुन्हा चर्चेत येतात.
World End Baba Vanga predictions
Sakal
५०७९ हे जगाच्या अंताचे वर्ष असल्याची विश्वसनीय वैज्ञानिक किंवा ऐतिहासिक पुष्टी नसल्याने हा दावा अप्रमाणित भविष्यवाणी म्हणूनच पाहिला जातो.
World End Baba Vanga predictions
Sakal
Purandar Fort
Sakal