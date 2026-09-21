बाबा वेंगांच्या भविष्यवाणीनुसार ‘या’ राशींसाठी आठवडा कसा असेल?

Aarti Badade
ज्योतिषीय मान्यतेनुसार २१ ते २७ सप्टेंबरदरम्यान काही राशींना करिअर, पैसा आणि नातेसंबंधांमध्ये सकारात्मक संकेत मिळू शकतात.
baba vanga weekly zodiac prediction
Sakal
वृषभ राशीच्या व्यक्तींना उत्पन्नाचे नवीन मार्ग, अतिरिक्त कमाईच्या संधी आणि कामाच्या ठिकाणी नव्या जबाबदाऱ्या मिळण्याची शक्यता आहे.
baba vanga weekly zodiac prediction
Sakal
सिंह राशीच्या व्यक्तींना करिअरमध्ये नवीन संधी मिळू शकतात आणि आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्याचे संकेत आहेत.
baba vanga weekly zodiac prediction
Sakal
वृश्चिक राशीच्या व्यक्तींना व्यवसायातील नवीन संपर्क, रखडलेले आर्थिक व्यवहार आणि कामाच्या ठिकाणी प्रगतीच्या संधी मिळू शकतात.
baba vanga weekly zodiac prediction
Sakal
मकर राशीच्या व्यक्तींना नवीन प्रोजेक्ट किंवा जबाबदारी मिळण्यासोबतच व्यवसायात नवीन ग्राहक आणि कामाच्या संधी मिळू शकतात.
baba vanga weekly zodiac prediction
Sakal
कुंभ राशीच्या व्यक्तींना विशेषतः डिजिटल, तंत्रज्ञान आणि क्रिएटिव्ह क्षेत्रात नवीन संधी मिळण्याची शक्यता आहे.
baba vanga weekly zodiac prediction
Sakal
या राशींसाठी काळ सकारात्मक असल्याचे ज्योतिषीय अंदाज सांगत असले तरी खर्चाचे नियोजन आणि विचारपूर्वक निर्णय घेणे महत्त्वाचे ठरेल.
baba vanga weekly zodiac prediction
Sakal
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Sakal