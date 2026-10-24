दिल्ली हे नाव कसं पडलं?

Aarti Badade
दिल्ली हे भारतातील प्राचीन शहर असून, त्याच्या नावाच्या उगमाबाबत अनेक ऐतिहासिक कथा आणि मान्यता प्रचलित आहेत.
delhi name history
Sakal
महाभारतानुसार, आजच्या दिल्लीच्या परिसरात पूर्वी इंद्रप्रस्थ नावाची नगरी होती, जी पांडवांशी संबंधित होती.
delhi name history
Sakal
पौराणिक कथांनुसार, इंद्रप्रस्थाच्या परिसरात पूर्वी खांडव वन नावाचे घनदाट जंगल होते.
delhi name history
Sakal
महाभारतातील कथेनुसार, श्रीकृष्ण आणि अर्जुन यांच्या मदतीने खांडव वनाच्या जागी इंद्रप्रस्थ नगरी उभारण्यात आली.
delhi name history
Sakal
ऐतिहासिक मान्यतेनुसार, तोमर राजवंशाच्या काळात या शहराला ढिल्लिका असे नाव पडले होते.
delhi name history
Sakal
काळाच्या ओघात ढिल्लिका या नावाचे रूपांतर होऊन दिल्ली हे नाव प्रचलित झाले, असे मानले जाते.
delhi name history
Sakal
काही मान्यतांनुसार, राजा ढिल्लूच्या नावावरून शहराला ढिल्ली असे नाव पडले आणि पुढे ते दिल्ली म्हणून ओळखले जाऊ लागले.
delhi name history
Sakal
Malhargad Fort
esakal