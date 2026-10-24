दिल्ली हे नाव कसं पडलं?

Aarti Badade

दिल्ली

दिल्ली हे भारतातील प्राचीन शहर असून, त्याच्या नावाच्या उगमाबाबत अनेक ऐतिहासिक कथा आणि मान्यता प्रचलित आहेत.

delhi name history

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Sakal

महाभारत काळातील दिल्लीचे नाव

महाभारतानुसार, आजच्या दिल्लीच्या परिसरात पूर्वी इंद्रप्रस्थ नावाची नगरी होती, जी पांडवांशी संबंधित होती.

delhi name history

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Sakal

खांडव वनाचा इतिहास

पौराणिक कथांनुसार, इंद्रप्रस्थाच्या परिसरात पूर्वी खांडव वन नावाचे घनदाट जंगल होते.

delhi name history

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Sakal

जंगलाचे नगरीत रूपांतर

महाभारतातील कथेनुसार, श्रीकृष्ण आणि अर्जुन यांच्या मदतीने खांडव वनाच्या जागी इंद्रप्रस्थ नगरी उभारण्यात आली.

delhi name history

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Sakal

दिल्लीला मिळाले ढिल्लिका नाव

ऐतिहासिक मान्यतेनुसार, तोमर राजवंशाच्या काळात या शहराला ढिल्लिका असे नाव पडले होते.

delhi name history

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Sakal

ढिल्लिकाचे दिल्ली कसे झाले?

काळाच्या ओघात ढिल्लिका या नावाचे रूपांतर होऊन दिल्ली हे नाव प्रचलित झाले, असे मानले जाते.

delhi name history

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Sakal

दिल्ली नावामागे आणखी एक कथा

काही मान्यतांनुसार, राजा ढिल्लूच्या नावावरून शहराला ढिल्ली असे नाव पडले आणि पुढे ते दिल्ली म्हणून ओळखले जाऊ लागले.

delhi name history

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Sakal

पुण्याजवळील मल्हारगड किती वर्षे जुना आहे?

Malhargad Fort

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esakal

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