'बाबर'बद्दल 'हे' गुपित तुम्हाला माहितंय का?

सकाळ डिजिटल टीम
बाबर हा एक मुघल शासक असला तरी त्याच्या अनेक कुरापतींमुळे तो चर्चिला जातो
बाबरचा एक समलैंगिक मित्र होता, त्याचं नाव होतं बाबरी. या बाबरीवरुन त्याने मशिदीला बाबरी नाव दिलं होतं.
बाबरनामा ही बाबरची आत्मकथा आहे. ज्यात बाबरच्या आयुष्यातल्या अनेक गोष्टींचा उल्लेख आहे
बाबरला वैवाहिक जीवनामध्ये विशेष रस नव्हता. त्याची ४० दिवसांची मुलगी मृत पावल्यानंतर तर तो विवाहबंधनातून दूरच झाला.
बाबरने आपला मित्र बाबरीसाठी थेट बेगमसोबत तलाक घेतला होता. त्याने बाबरीला तलवारबाजी, घोडेस्वारी शिकवली.
बाबरची आणि बाबरीची भेट एका बाजारामध्ये झाली होती. त्यानंतर तो त्याला आपल्या महलात घेऊन गेला आणि ठेऊन घेतलं.
त्यावेळी बाबरीचं वय केवळ १४ वर्षे इतकं होतं. त्याच्यासाठी बाबर दिवाणा झाला होता, अशी ऐतिहासिक माहिती आहे.
बाबरबद्दल अनेक गुपितं आहेत. इतिहासाच्या पानांमध्ये ती दडलेली आहेत.